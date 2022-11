Recordbreker Verstappen jaagt genadeloos op vijftiende zege en hekelt sprintraces

De overige 19 Formule 1-coureurs zullen er onderhand radeloos van worden. Na veertien zeges in een seizoen en het overtreffen van het record van Michael Schumacher en Sebastian Vettel wil Max Verstappen in Brazilië maar één ding: zijn volgende slag slaan. "Ik wil zo veel mogelijk races winnen. Dat is nog steeds mijn prioriteit, hoewel ik natuurlijk ook blij ben dat we na deze maand een tijdje gaan pauzeren." "Een vijftiende seizoenszege? We maken hier zeker een goede kans. Deze baan zou ons moeten liggen", voorspelt de tweevoudig wereldkampioen in São Paulo in aanloop naar het voorlaatste weekend van het raceseizoen. Vorig seizoen werd de 25-jarige Nederlander in Brazilië afgetroefd door zevenvoudig kampioen Lewis Hamilton. "Toen waren we gewoon niet snel genoeg. Nu is het een ander verhaal", zegt hij zelfverzekerd. Indrukwekkend palmares Verstappens palmares op het Autódromo José Carlos Pace is indrukwekkend. In 2019 won hij de grand prix, in 2016, 2018 en 2021 scoorde hij een podiumplek. Het meanderende, glooiende asfaltlint aan de rand van de metropool ligt hem wel. "Ik vind dit een geweldig circuit. Het is een heel kort baantje met veel hoogteverschillen en daar hou ik wel van."

Afbeelding ter illustratie - ANP

"Er zijn niet veel bochten, maar ze liggen prachtig en zijn uitdagend", zegt Verstappen over de baan die al ruim tachtig jaar de beste coureurs van de wereld betovert. "Op deze plek ligt veel autosporthistorie en de passie van de fans maakt het een geweldig evenement. Elke coureur is dol op dit circuit." Een-tweetje Verstappen en Red Bull Racing hebben beide wereldtitels (coureur en constructeur) al op zak, maar de renstal wil het seizoen in stijl afmaken met zeges in Brazilië en Abu Dhabi. "We willen eerste en tweede worden in de WK-eindstand. Dat is Red Bull Racing namelijk nog nooit gelukt. We moeten er dus voor zorgen dat we Sergio Pérez voor Charles Leclerc houden", zegt Verstappen. Het gat tussen de Mexicaanse teamgenoot van Verstappen en de Ferrari-rijder is miniem: vijf punten in het voordeel van Pérez. "Er valt voor mij nog veel te winnen de komende races. En hoewel we beide titels al hebben veroverd, is het team nog steeds extreem gedreven", reageert de 32-jarige Mexicaan.

De WK-stand, met Pérez vijf punten voor Leclerc - NOS

"Het betekent voor mij persoonlijk heel veel als ik tweede word. Daarom zijn de resterende races belangrijk en staat de druk vol op de ketel. Ik moet optimaal presteren, hier zo veel mogelijk punten binnenslepen en in Abu Dhabi het seizoen bekronen. Het moet het beste seizoen uit mijn F1-carrière worden en volgend jaar wil ik het nog beter doen." Pérez kwam in de vorige grand prix, in Mexico-Stad, ruim voor Leclerc als derde over de streep, maar was daar niet tevreden over. "In mijn thuisrace had ik het gevoel dat er veel meer in zat. Hier moeten we dat rechtzetten en onze ware snelheid laten zien. Ik ben optimistisch. Als we de auto goed afstellen, zijn we het te kloppen team." Verstappen houdt niet van sprintraces Pérez kán in Brazilië een flinke slag slaan, omdat er zaterdag een sprintrace op het programma staat. In plaats van de gebruikelijke 26, zijn er daarmee dit raceweekend 34 WK-punten te verdienen. "De sprint wordt een belangrijk halfuur voor me. Winst levert acht punten op, maar de uitslag bepaalt ook de startopstelling voor de race. Ik kan een tik uitdelen. Vrijdag in de kwalificatie goed uit de startblokken komen is cruciaal. Dan maak ik het veel minder moeilijk voor mezelf."

Red Bull staat momenteel eerste en tweede in de WK-stand - ANP