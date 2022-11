Wekdienst 11/11: Start van carnavalsseizoen • Definitieve WK-selectie bekend

Eerst het weer: het is vandaag rustig en droog herfstweer. Vooral in het zuiden schijnt de zon flink en met maar weinig wind stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. En bekijk hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Vandaag is de start van het carnavalsseizoen. Om 11.11 uur wordt in het zuiden van het land op verschillende plaatsen het startsein gegeven. En vervolgens ook al flink feestgevierd. Vorig jaar waren er vanwege het coronavirus nog beperkingen rondom de 11de van de 11de.

En bondscoach Louis van Gaal maakt zijn definitieve WK-selectie bekend. Welke spelers vallen er af? Vooral in de aanval moeten er nog knopen worden doorgehakt. De persconferentie wordt vanaf 13.00 uur uitgezonden op NPO 1 en is ook te volgen via ons YouTube-kanaal en een stream op NOS.nl.

De rechtbank in Zutphen doet uitspraak in de zaak tegen een boer die wordt verdacht mee te hebben gedaan aan het protest bij het huis van minister Van der Wal. Vorige maand werden al werkstraffen en voorwaardelijke celstraffen opgelegd aan andere mensen die er in juni bij waren.

Wat heb je gemist?

In het derde kwartaal telde Nederland een recordaantal toeristen. Het waren er 14,6 miljoen. Dat is 15 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar en 4 procent meer dan in 2019, het laatste jaar vóór corona. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Het gaat daarbij om toeristen uit binnen- en buitenland, die overnachtingen boekten bij hotels, campings, huisjesparken en groepsaccommodaties. Het derde kwartaal omvat de gehele zomervakantie.

Vergeleken met vorig jaar kwamen er in het derde kwartaal twee keer zo veel toeristen uit het buitenland, namelijk 5,4 miljoen. Het binnenlandse toerisme nam juist met 8 procent af, mogelijk omdat vorig jaar veel Nederlanders vanwege corona in eigen land bleven. Toch waren het nog altijd 9,2 miljoen mensen.

Opvallend is de toename van het aantal Britten. Dat waren er 464.000, bijna zeven keer zoveel als in het derde kwartaal van vorig jaar.

