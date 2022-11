Dag van de WK-selectie: hardste klappen bij Oranje vallen voorin

Vandaag is D-Day voor de 39 spelers uit de voorselectie van het Nederlands elftal. Zeker dertien man krijgen een negatief bericht uit Zeist, zij gaan niet met Oranje naar Qatar. Misschien zelfs meer, de Franse bondscoach Didier Deschamps verraste met niet 26 maar 25 namen. Het is hoe dan ook bijltjesdag. We behandelen per linie de dilemma's. Het is een puzzel, waarbij een keuze voor het een weer een keuze minder is voor het ander. De hardste klappen lijken voorin te vallen.

Keepers (3 of 4) Zeker: Jasper Cillessen (NEC) Twijfel: Justin Bijlow (Feyenoord), Remko Pasveer (Ajax), Mark Flekken (SC Freiburg) Verrassing: Andries Noppert (sc Heerenveen)

De grote vraag bij de keepers is niet alleen wie Louis van Gaal meeneemt, maar ook hoeveel doelmannen hij selecteert. "Als we de kans krijgen meer spelers te selecteren, moet daar een keeper bij zitten", zei de bondscoach eerder. Kijkend naar de selecties van andere landen tot nu toe kiest bijna elke bondscoach voor drie doelmannen. Alleen Zwitserland opteert voor vier, maar dat komt door een blessure voor eerste keus en penaltykiller Yann Sommer. Mogelijk is de keeper van Borussia Mönchengladbach vlak voor het WK fit.

Justin Bijlow - Pro Shots

Jasper Cillessen kan rustig slapen. Na twee overtuigende optredens van Remko Pasveer in de laatste interlands, waarin hij de nul hield, was de doelman van Ajax kandidaat voor de basis. "Ik denk dat Pasveer wel meegaat, ja", zei Van Gaal eerder. Maar voor Pasveer is er na een reeks van mindere wedstrijden en fouten in een maand veel veranderd. Mark Flekken en Justin Bijlow toonden recent juist goede vorm. Daarnaast kan de penaltytest nog voor een verschuiving zorgen, ten gunste van Andries Noppert bijvoorbeeld.

Centrale verdedigers (5 of 6) Zeker: Nathan Aké (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Matthijs de Ligt (Bayern München), Jurriën Timber (Ajax), Stefan de Vrij (Internazionale) Twijfel: Sven Botman (Newcastle United), Micky van de Ven (VfL Wolfsburg) Verrassing: Pascal Struijk (Leeds United)

Sven Botman, Pascal Struijk en Micky van de Ven kunnen gelden als alternatief voor Nathan Aké als linker schakel in het driemanscentrum van de verdediging. Bruno Martins Indi haakte hiervoor geblesseerd af. Maar, met geen van drieën werkte Van Gaal eerder en dat spreekt in hun nadeel. De bondscoach kijkt niet alleen naar voetbalkwaliteiten, maar ook naar gedrag. Hoe bewegen spelers zich in een groep? "Tijdens een WK zit je lang op elkaars lip. Ik zoek spelers die dat met elkaar kunnen dragen." Van Botman, Struijk en Van de Ven weet hij dat niet.

Micky van de Ven - Pro Shots

Over Van de Ven en Botman kan Van Gaal informatie inwinnen bij Jong Oranje-coach Erwin van de Looi, al zegde Botman voor de laatste interlands van Jong Oranje af. Leeds-verdediger Struijk zou wat dat betreft een onzekere keuze zijn en daarmee onwaarschijnlijk. Botman is een echte verdediger, maakt indruk bij bij Newcastle United. Van de Ven was de verrassing de voorselectie. De ex-speler van FC Volendam is meer een voetballende verdediger en heeft wat minder ervaring dan Botman, maar doet het dit seizoen goed bij VfL Wolfsburg.

Wingbacks (4) Zeker: Daley Blind (Ajax), Denzel Dumfries (Inter), Tyrell Malacia (Manchester United) Twijfel: Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Devyne Rensch (Ajax) Verrassing: Mitchel Bakker (Bayer Leverkusen)

Tyrell Malacia mocht in de laatste wedstrijd tegen België (1-0) een helft meedoen op een voor hem ongebruikelijke plek, als linker centrale verdediger. Daley Blind bleef de wingback. Dat was wennen voor Malacia en de bondscoach was niet helemaal tevreden. Als Malacia het helemaal naar de zin van Van Gaal had gedaan, waren Botman, Struijk of Van de Ven als alternatief voor Aké wellicht niet nodig geweest. Zowel Blind als Malacia verloor in de afgelopen weken zijn basisplaats bij zijn club. Dat opent wellicht de deur voor Mitchel Bakker, basisspeler bij Leverkusen.

Jeremie Frimpong - Pro Shots

Aan de rechterkant is Denzel Dumfries zeker van zijn plek en als back-up komen Devyne Rensch en Jeremie Frimpong in aanmerking. Rensch is volgens Van Gaal een "groot talent", kan met zijn tweebenigheid bovendien ook als linksback spelen. Zijn spel bij Ajax is echter allerminst overtuigend. De razendsnelle Frimpong toont bij Leverkusen over buitengewone offensieve kwaliteiten te beschikken. Dat liet hij ook bij Jong Oranje zien. De geboren Amsterdammer spreekt geen Nederlands, al begrijpt hij voetbaltaal en wedstrijdbesprekingen wel.

Middenvelders (6 of 7) Zeker: Steven Berghuis (Ajax), Frenkie de Jong (Barcelona), Teun Koopmeiners (Atalanta), Davy Klaassen (Ajax), Marten de Roon (Atalanta) Twijfel: Xavi Simons (PSV), Kenneth Taylor (Ajax), Guus Til (PSV) Verrassing: Jordy Clasie (AZ), Ryan Gravenberch (Bayern München)

De middenveldposities lijken aardig vergeven, met Frenkie de Jong als motor en verder Steven Berghuis, Teun Koopmeiners, Davy Klaassen en Marten de Roon die het naar behoren hebben gedaan. Kenneth Taylor maakte in de laatste interlandperiode tegen Polen zijn debuut. De bondscoach gaf het talent mee dat hij nog moest werken aan zijn 'defensieve oriëntatie'. Taylor is een twijfelgeval. De malaise bij Ajax trof ook hem.

Xavi Simons - ANP

De roep om een WK-selectie voor Xavi Simons werd de afgelopen maand luider en luider. Met zijn onbevangenheid en onbevreesdheid won de PSV'er de sympathie van voetballend Nederland. Of Van Gaal ook overtuigd is, moet blijken. De bondscoach laat zich doorgaans niet leiden door de publieke opinie. Wel liet Van Gaal eerder een opening. "Als er opeens een groot talent opkomt, selecteer ik hem", sprak de bondscoach. Bovendien ligt de positie van nummer 10 niet vast. Afhankelijk van de tegenstander zijn Berghuis, Klaassen en de meer aanvallende variant met Cody Gakpo de mogelijkheden.

Aanvallers (6 tot 8) Zeker: Steven Bergwijn (Ajax), Memphis Depay (FC Barcelona), Cody Gakpo (PSV) Twijfel: Arnaut Danjuma (Villarreal), Vincent Janssen (Antwerp), Luuk de Jong (PSV), Noa Lang (Club Brugge), Wout Weghorst (Besiktas), Donyell Malen (Borussia Dortmund) Verrassing: Brian Brobbey (Ajax)

Een slagveld kan het worden in aanvallend opzicht. Het beoogde aanvalskoppel Steven Bergwijn/Memphis Depay en Cody Gakpo als alternatief of nummer 10 kunnen rekenen op een WK-ticket. Al speelde Depay geen wedstrijd meer voor FC Barcelona sinds de laatste interlands en bleef van de vorm van Bergwijn weinig over. "Er is geen speler zeker, alleen hebben de basisspelers van de kwalificatiecyclus en de Nations League een plusje voor", sprak Van Gaal. "Die hebben de volledige ontwikkeling meegemaakt. Dat heeft bijvoorbeeld Danjuma amper meegemaakt, dus hij heeft een minnetje. Maar als hij in grootse vorm is, ga ik hem natuurlijk meenemen."

Arnaut Danjuma - Pro Shots

Groots is zijn vorm nog niet, maar met vier goals in twaalf wedstrijden voor Villarreal mag Danjuma hopen. Donyell Malen moet vrezen dat hij onvoldoende heeft 'geleverd' bij Dortmund. En wat te denken van Wout Weghorst? Valt de lange spits door Luuk de Jong buiten de boot als pinchhitter? De Jong speelde deze derde termijn van Van Gaal als bondscoach nog geen minuut in Oranje. De vraag is ook of Brian Brobbey met zijn vijf goals de afgelopen periode genoeg heeft laten zien om Vincent Janssen te verdringen.