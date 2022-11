Helft van scholen aan nieuwbouw of renovatie toe, extra geld onzeker

Bijna de helft van de Nederlandse scholen, ruim 4600 basis- en middelbare scholen, is aan renovatie of nieuwbouw toe. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van Bouwend Nederland, de grootste vereniging van bouwbedrijven. Ook de PO-Raad gaat uit van 50 procent verouderde schoolgebouwen.

Deze gebouwen met schimmel, vocht, tocht en te weinig frisse lucht voldoen niet meer aan de huidige ventilatie-, duurzaamheids- en gezondheidseisen. "Die ongezonde scholen gaan ten koste van de gezondheid van leraren en leerlingen", stelt Ruben Heezen van Bouwend Nederland. "Het heeft ook echt effect op de leerprestaties."

'Decennialang te weinig geïnvesteerd'

Scholen zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van hun gebouw en gemeenten moeten de renovatie of nieuwbouw betalen. In de praktijk loopt dit vaak mis en wacht - zo blijkt uit de nieuwe cijfers - 50 procent van de 9300 scholen op een beter gebouw.

"De scholen en gemeenten hebben allebei te weinig geld. Dan ontstaat er ruzie, stomweg omdat er te weinig geld is", zegt voorzitter Freddy Weima van de PO-Raad, de organisatie die zich inzet voor het basisonderwijs. "Er is decennialang te weinig in geïnvesteerd."

Bouwend Nederland heeft onlangs met meer dan 20 organisaties, waaronder de VNG, de PO- en de VO-Raad en enkele vakbonden, een manifest opgesteld met een dringende oproep aan het kabinet om 730 miljoen euro te investeren en een gezamenlijk plan voor alle verouderde scholen op te stellen. Volgens de PO-raad heeft het vierde kabinet-Rutte veel geld uitgetrokken voor onderwijs. "Maar de gebouwen zijn ze helemaal vergeten. Dat moet nu veel meer prioriteit krijgen."

Geen extra geld

Op dit moment ziet het er overigens niet naar uit dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap extra geld wil uittrekken, zo melden bronnen aan de NOS. Op 1 december praat de Tweede Kamer met minister Wiersma voor Primair en Voortgezet Onderwijs over onderwijshuisvesting en dan zal duidelijk worden of er nog andere oplossingen zijn.