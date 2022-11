Georgia is verkiezingsmoe, maar de 'runoff' daar kan wéér alles bepalen

"In dat geval is het Groundhog Day en komt alles weer neer op Georgia", zegt politicoloog Charles Bullock van de Universiteit van Georgia (UGA). Hij verwijst naar de gelijknamige film uit 1993 waarin de hoofdpersoon keer op keer dezelfde dag beleeft.

Nog eens 7 miljoen dollar trekt de Democratische Partij alleen al uit voor de tweede stemronde in Georgia. Deze runoff kan namelijk, net als bij de vorige verkiezingen, de doorslag geven in de machtsstrijd om de Senaat. Dat wordt het geval als de huidige koplopers in Arizona (een Democraat) en Nevada (een Republikein) na het tellen van de stemmen hebben gewonnen.

"Ik word moe van alle campagnespotjes op tv", zucht de 21-jarige student Kathie op de campus van universiteit Georgia Tech. Haar vermoeidheid is begrijpelijk. In deze Amerikaanse staat is ruim een kwart miljard dollar gepompt in de verkiezingscampagne voor een Senaatszetel. En dat bedrag loopt snel op.

Gaat die naar de Republikeinen en krijgen die ook de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden, dan wordt regeren vrijwel onmogelijk voor president Biden. Andersom betekent winst voor de Democraten in de Senaat dat Biden de komende twee jaar bijvoorbeeld makkelijker rechters kan benoemen en zijn beleid uitvoeren.

Ook bij de vorige presidentsverkiezingen kreeg de partij van Biden via een runoff uiteindelijk in 2021 toch een nipte meerderheid in de Senaat. Destijds was er een recordbedrag van 1 miljard dollar gestoken in de verkiezingscampagne. Het geeft aan hoe belangrijk Georgia geworden is als swing state, oftewel een staat die vooraf geen duidelijke favoriet heeft.

Veel jonge early voters

Net als toen is het bij de huidige midterms mede te danken aan jongeren dat de Democraten überhaupt nog in de race zitten. Deze groep stemt overwegend blauw (in de laatste exit polls is de verhouding zo'n 63/35 procent in het voordeel van de Democraten) en in een aantal cruciale staten lijkt de jeugd opnieuw het verschil te hebben gemaakt. Zoals in Georgia.

Nog voor de dag van de verkiezingen hadden zo'n 220.000 mensen tussen de 18 en 29 jaar oud door middel van early voting hun stem uitgebracht. Dat was volgens Bullock al ruim het dubbele van de totale opkomst binnen deze leeftijdscategorie bij de vorige midterms in deze staat.

In deze video vertellen studenten op de campus van Georgia Tech hoe ze naar de volgende verkiezingsronde kijken: