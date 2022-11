Regisseur Paul Haggis ('Crash') moet 7,5 miljoen betalen na verkrachting

De Canadese filmregisseur en scenarioschrijver Paul Haggis (69) is door een jury in New York veroordeeld tot een schadevergoeding van 7,5 miljoen dollar, te betalen aan een publicist die hij in 2013 heeft verkracht na een filmpremière in New York.

Het slachtoffer, Haleigh Breest (36), is een van de vier vrouwen die sinds 2017 naar buiten zijn getreden met aanklachten over seksueel wangedrag van de regisseur. Breest is echter de enige die ook een rechtszaak heeft aangespannen.

De jury acht bewezen dat Haggis haar na een filmpremière bij hem thuis heeft uitgenodigd, en haar daar dwong tot orale seks. Als bewijsmateriaal golden sms- en e-mailberichten tussen de twee, in de weken voorafgaand aan en na de verkrachting, en de getuigenissen van andere slachtoffers. Volgens Haggis was de seks tussen de twee met wederzijdse instemming.

Wel schadevergoeding, geen celstraf

In tegenstelling tot andere geruchtmakende rechtszaken over seksueel geweld in de filmindustrie gaat het hier om een civiele zaak, en niet om een strafrechtelijke: de jury kon wel schadevergoeding, maar geen celstraf opleggen. Twee jaar geleden werd bijvoorbeeld filmproducent Harvey Weinstein in een strafzaak veroordeeld tot 23 jaar cel, onder meer voor verkrachting.

Na het vonnis liet Breest via een persverklaring weten "zeer dankbaar te zijn dat de jury gekozen heeft om de feiten te volgen en mij te geloven". Haggis zei na afloop "zeer teleurgesteld" te zijn. "Ik zal blijven vechten met mijn team om mijn naam te zuiveren."

Scientology

Haggis schreef sinds de jaren 80 scenario's voor populaire tv-series als Diff'rent Strokes, en brak begin deze eeuw door als filmschrijver en -regisseur. Hij schreef de film Million Dollar Baby van regisseur Clint Eastwood, die in 2004 een Oscar kreeg voor beste film. Een jaar later werd die prijs toegekend aan Crash, een film die door Haggis geschreven en geregisseerd werd.

In 2009 kwam Haggis in het nieuws door zijn publieke breuk met de Scientology-kerk, waarvan hij tientallen jaren deel had uitgemaakt. Hij verklaarde dat hij de bedreigingen en het geldbejag in de beweging, die populair is in Hollywood, niet meer voor zichzelf kon goedpraten.

Haggis en zijn advocaten zeggen nu dat deze rechtszaak een wraakactie is van Scientology, al hebben ze daar tijdens de rechtszaak geen bewijs voor geleverd.