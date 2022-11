In derde kwartaal meer toeristen in Nederland dan ooit tevoren

In het derde kwartaal telde Nederland een recordaantal toeristen. Het waren er 14,6 miljoen. Dat is 15 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar en 4 procent meer dan in 2019, het laatste jaar vóór corona. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Het gaat daarbij om toeristen uit binnen- en buitenland, die overnachtingen boekten bij hotels, campings, huisjesparken en groepsaccommodaties. Het derde kwartaal omvat de gehele zomervakantie.

Buitenland verdubbeld

Vergeleken met vorig jaar kwamen er in het derde kwartaal twee keer zo veel toeristen uit het buitenland, namelijk 5,4 miljoen. Het binnenlandse toerisme nam juist met 8 procent af, mogelijk omdat vorig jaar veel Nederlanders vanwege corona in eigen land bleven. Toch waren het nog altijd 9,2 miljoen mensen.

Opvallend is de toename van het aantal Britten. Dat waren er 464.000, bijna 7 keer zoveel als in het derde kwartaal van vorig jaar.

Duitsers (2,2 miljoen) en Belgen (714.000) zijn nog altijd de belangrijkste landen van herkomst. Van de intercontinentale toeristen komen de meeste uit de VS (524.000).

Noord-Holland aan kop

Niet alle provincies profiteren even sterk van de groei van het toerisme. Noord-Holland ontvangt de meeste gasten en in die provincie was de toename met 57 procent ook veruit het grootst, terwijl de belangstelling voor Gelderland, Overijssel en Zeeland juist een paar procent afnam.