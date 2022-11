Anjet Daanje wint Boekenbon Literatuurprijs

De roman Het lied van ooievaar en dromedaris van Anjet Daanje is bekroond met de Boekenbon Literatuurprijs. Dat is donderdagavond in de Haagse Sint-Jacobskerk bekendgemaakt.

De literatuurprijs, die lang bekend stond onder de naam AKO Literatuurprijs, is een van de belangrijkste onderscheidingen voor literatuur in het Nederlandse taalgebied. Aan de prijs is een geldbedrag van 50.000 euro verbonden.

De roman is een verzameling van elf min of meer met elkaar verbonden verhalen in verschillende genres, die zo'n twee eeuwen omspannen. Ze zijn allemaal geïnspireerd op de Britse schrijfster Emily Brontë, en haar enige roman Wuthering Heights.

"De jury koos voor een boek dat leest als een trein, maar tegelijkertijd wel het nodige van de lezer vraagt. Het zit barstensvol doorwrochte intertekstualiteit, stroomt over van de bewonderenswaardig ambitieuze stijlwisselingen en bevat buitengewone reflecties op het schrijverschap. Ieder afzonderlijk hoofdstuk is als een goudklompje en gezamenlijk vormen ze een literaire tour de force", aldus juryvoorzitter Guy Verhofstadt, onder meer oud-premier van België, donderdagavond.

Ook wiskundige en scriptschrijver

De Groningse schrijfster Anjet Daanje (57) schrijft al sinds begin jaren 90 romans, maar brak pas in 2019 door met haar roman De herinnerde soldaat, over de Eerste Wereldoorlog. Net als veel van haar andere boeken verscheen die bij Passage, een kleine uitgeverij in Groningen.

Daanje is opgeleid tot wiskundige, en schreef ook film- en tv-scripts, onder meer voor de tv-serie De geheimen van Barslet. Ze geldt als relatieve outsider in de Nederlandse literaire wereld, iemand die niet graag de publiciteit opzoekt.

De Boekenbon Literatuurprijs wordt jaarlijks toegekend door een jury van 'beroepslezers' (recensenten, boekverkopers en leerkrachten) uit Vlaanderen en Nederland. De onderscheiding is een bekroning van het beste Nederlandstalige literaire boek van het jaar (tussen 1 juli 2021 en 30 juni 2022), fictie of non-fictie.

Verhofstadt bracht tijdens de uitreiking ook de aanslag in herinnering op auteur Salman Rushdie. "Dat Rushdie alsnog, na al die jaren, slachtoffer werd van de fatwa die meer dan twintig jaar geleden door de Iraanse Ayatollah Khomeini over hem werd afgekondigd, zegt veel over het tijdperk waarin we leven."

Andere genomineerden waren dit jaar De Mitsukoshi Troostbaby Company van Auke Hulst, Vaders die rouwen van Carmien Michels, Waarachtige beschrijvingen uit de permafrost van Donald Niedekker en Zelf doen van Niña Weijers.