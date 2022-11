Real Madrid blijft met nipte zege op Cádiz in het spoor van Barcelona

Real Madrid heeft de achterstand op koploper FC Barcelona teruggebracht tot twee punten door in eigen huis met 2-1 te winnen van Cádiz, dat in de voorgaande vijf onderlinge wedstrijden slechts één keer had verloren.

De nummer 19 van Spanje probeerde Real wat te ontregelen met een veelvoud aan kleine overtredingen. Dat lukte een beetje. De thuisploeg raakte geïrriteerd en pakte voor rust drie keer geel, maar kwam wel op 1-0 door een kopbal van Éder Militão.

Heerlijke volley

Toni Kroos maakte er na rust 2-0 van met een heerlijke, snoeiharde volley. Even later miste Luka Modric voor open doel, maar die blunder kostte Real geen punten.

Cádiz, de minst scorende ploeg van La Liga, deed na een fout van doelman Thibaut Courtois nog wel wat terug via Lucas Pérez. In blessuretijd kopte Alfonso Espino namens de gasten over.