Ten Hag met Manchester United in League Cup wel langs Aston Villa

Manchester United ging zondag in de Premier League nog met 3-1 onderuit tegen Aston Villa, maar de onderlinge ontmoeting in de derde ronde van de League Cup leverde wel lachende gezichten op. De formatie van Erik ten Hag zegevierde met 4-2. Burnley is in de achtste finales de volgende tegenstander.

Pas na de pauze ontbrandde het duel in het tweede Engelse bekertoernooi. De bezoekers namen op Old Trafford de leiding via Ollie Watkins, maar binnen de minuut herstelde Anthony Martial het evenwicht (1-1).

Aston Villa nam opnieuw de leiding door een eigen doelpunt van Diogo Dalot, na een kopbal van Leon Bailey (1-2).