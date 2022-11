Amerikaanse complotdenker Alex Jones moet nog eens 473 miljoen dollar betalen

De Amerikaanse complotdenker Alex Jones moet nog meer schadevergoedingen betalen vanwege zijn valse beweringen over de schietpartij op een basisschool in de Amerikaanse plaats Sandy Hook. Een rechtbank in de staat Connecticut heeft hem veroordeeld tot het betalen van 473 miljoen dollar.

Een maand geleden veroordeelde een jury in Connecticut Jones en zijn bedrijf Infowars al tot het betalen van 965 miljoen dollar aan familieleden van acht omgekomen slachtoffers van de schietpartij. Jones beweerde onterecht dat de schietpartij door de regering in scène was gezet om een wapenverbod te forceren.

Jones kijkt nu aan tegen bijna anderhalf miljard dollar aan vergoedingen. Een derde zaak, in Texas, loopt nog. Verder zijn vanavond alle bezittingen van Jones bevroren.

Jarenlange bedreigingen

De complotdenker noemt het bedrag "ridicuul" en "een grap" en zegt dat hij geen geld heeft om alle schadevergoedingen te betalen. "Ik lach erom", zei hij in zijn programma. Het is onduidelijk of Jones een deel van het bedrag wel zal betalen, en wat er gaat gebeuren als hij niet betaalt.

Op 14 december 2012 doodde een schutter zijn moeder, vermoordde daarna op een school 26 mensen onder wie twintig kinderen, en doodde zichzelf daarna. De complottheorieën die werden verspreid via Infowars en een programma van Jones leidden tot jarenlange bedreigingen en pesterijen voor de ouders van de omgekomen kinderen.

De aanklager is blij met de uitspraak. "Zij die profiteren van leugens die gericht zijn tegen onschuldigen zullen worden berecht", zegt hij. Jones stelt dat hij nog enkele honderdduizenden dollars op zijn spaarrekening heeft. Hij noemt het proces oneerlijk en een aanval op de vrije meningsuiting.