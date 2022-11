Onderzoeker brand Grenfell Tower: alle doden hadden kunnen worden voorkomen

"Alle doden als gevolg van de brand hadden kunnen worden voorkomen." Dat zegt de leider van het onderzoek naar de brand in de Londense Grenfell Tower in 2017. 72 bewoners kwamen hierbij om het leven.

Het onderzoek naar de oorzaak van de ramp is vandaag na ruim 4,5 jaar afgesloten. Hoofdonderzoeker Richard Millett verwijt zowel bouwbedrijven als de brandweer en lokale bestuurders incompetentie en oneerlijkheid. Dat zei hij vandaag in een presentatie van de bevindingen aan overlevenden en nabestaanden.

Volgens Millett ontkennen alle partijen die hij heeft gesproken dat zijzelf schuldig zijn en wijzen ze allemaal naar elkaar. "Een tragedie van deze omvang zou een groot verantwoordelijkheidsgevoel moeten oproepen. In plaats daarvan lijken de belangrijkste spelers het onderzoek te gebruiken om hun eigen positie te beschermen", concludeert de onderzoeker. "Een publiek onderzoek is niet de plek voor slimmigheid, maar voor eerlijkheid."

Problemen met brandveiligheid

In de vroege nacht van 14 juni 2017 brak er brand uit in de woontoren in het westen van Londen. Al snel bleek er van alles mis met de brandveiligheid van de toren. Zo was de gevelbekleding brandgevaarlijk en deugde de ventilatie niet. Hoewel de toren in de dure wijk Kensington stond, woonden er veel mensen met een migratieachtergrond uit een laag sociaaleconomisch milieu.