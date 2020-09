Linssen legt lat hoog: 'Wil belangrijk worden, net als ik was bij Vitesse'

Bryan Linssen wilde afgelopen zomer graag naar Feyenoord. De Rotterdammers wilden hem graag hebben, maar onderhandelingen liepen stuk. Na een flirt met het buitenland streek de Limburger een paar maanden later alsnog neer in Rotterdam en werd hij meteen een veelgebruikte pion in de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Linssen mocht afgelopen zaterdag meteen zijn debuut maken en deed dat met een basisplaats tegen PEC Zwolle.

"Het was mooi, het was lekker", vertelt Linssen over zijn eerste officiële minuten in een Feyenoordshirt. "De spanning en de druk die je voelt bij een wedstrijd waar het ergens om gaat, die spanning heb je heel lang moeten missen."

Linssen was de grote man bij Vitesse, waar hij in drie seizoenen uitgroeide tot absolute steunpilaar van de Arnhemmers. Bij Feyenoord begon hij weer op nul, maar boekte hij tegen PEC zijn eerste succesje met meteen een basisplaats.

"Je moet altijd wennen aan je nieuwe ploeg, aan nieuwe speelstijlen, nieuwe tactieken. Ik ben blij dat ik speelde, ik wil ook blijven staan. Ik wil naar een hoger niveau toe dan dat ik had bij Vitesse. Ik wil belangrijk worden, net als ik was bij Vitesse."