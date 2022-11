Wrakstuk van spaceshuttle Challenger gevonden in Atlantische Oceaan

Duikers hebben voor de kust van Florida een groot stuk van de Challenger gevonden, de spaceshuttle die in 1986 bij het opstijgen explodeerde. Het gaat volgens NASA om het grootste teruggevonden stuk in jaren: het is zeker 4,5 bij 4,5 meter groot. Mogelijk ligt er nog meer verborgen onder het zand.

Het wrakstuk, waarschijnlijk een stuk van de romp van het ruimteveer, werd in maart gevonden door documentairemakers die op zoek waren naar een verdwenen vliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog. Omdat dit stuk moderner was en de kenmerkende tegeltjes van een spaceshuttle had, schakelden ze NASA in. Die bevestigt nu dat het stuk van Challenger komt. Het is het grootst teruggevonden stuk sinds in 1996 delen van de linkervleugel aanspoelden.

"Mijn hart sloeg over. Ik was meteen weer terug in 1986, alles wat we toen als natie hebben meegemaakt", zegt NASA-manager Michael Ciannilli, die de vondst hielp bevestigen. "Alle emoties kwamen weer terug."