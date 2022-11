Inspectie start onderzoek naar ongeoorloofde betalingen van medische industrie

De Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd is een onderzoek gestart naar de wijze waarop ziekenhuizen toezicht houden op betalingen die ze krijgen van de medische industrie. Dit gebeurt naar aanleiding van berichtgeving van de onderzoeksredactie van NOS en Nieuwsuur over ongeoorloofde betalingen aan cardiologen.

De medische industrie sponsort ziekenhuizen en artsen regelmatig met grote bedragen voor onder meer wetenschappelijk onderzoek. Dit mag, maar is wel gebonden aan allerlei regels om beïnvloeding en omkoping te voorkomen. Eén daarvan is dat artsen hun ziekenhuisbestuurders toestemming moeten vragen als zij geld van leveranciers van medische hulpmiddelen aannemen.

De onderzoeksredactie ontdekte dat tientallen cardiologen dit de afgelopen jaren niet deden. In meerdere ziekenhuizen was het bestuur zelfs helemaal niet op de hoogte van de grote bedragen die richting hun cardiologen gingen.

De onderzoeksredactie kwam achter deze verborgen betalingen, doordat we een lijst met betaalde bedragen aan BV's, stichtingen en andere organisaties in handen kregen. Hoe we die lijst verder onderzochten, is te zien in deze video: