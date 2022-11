Feyenoord boekt magere zege op Cambuur en komt naast koploper PSV

Feyenoord liet er geen gras over groeien. Hoewel de gasten met een versterkte defensie op de proppen waren gekomen, kreeg David Hancko al in de vierde minuut een schietkans. Doelman João Virgínia keerde de inzet, maar was kansloos op de rebound van de nog net 20-jarige Quilindschy Hartman, die zijn eerste eredivisiedoelpunt mocht vieren (1-0).

Kort nadat Justin Bijlow - de enige Feyenoorder die bondscoach Louis van Gaal vrijdag mogelijk in zijn WK-selectie opneemt - handelend had moeten optreden bij een dieptepass van Remco Balk, waartegen Jamie Jacobs net geen voet had weten te krijgen, slaagde ook Igor Paixão er niet in met het hoofd te scoren. Hij kopte een voorzet van Lutsharel Geertruida recht op Virginia af.

Feyenoord bleef heer en meester in De Kuip, waar het dit seizoen in zes thuisbeurten alleen tegen Fortuna Sittard (1-1) een doelpunt hoefde te incasseren, maar creëerde amper kansen. Tot na 25 minuten Hancko een voorzet van Orkun Kökcü tegen de paal knikte.

De eerste helft kabbelde richting de rust, maar in de extra tijd was het toch weer even schrikken geblazen het thuispubliek, toen Leon Bergsma een kopbal losliet. Hoewel Cambuur op aangeven van de grensrechter een hoekschop kreeg, was het niet Bijlow maar de paal die voor opluchting zorgde.

Na rust bleef Cambuur, dat acht keer eerder in De Kuip te gast was geweest maar nog nooit een punt mee naar Leeuwarden kon nemen, volharden in het optrekken van een gele muur. Bij een spaarzame hoekschop kreeg Calvin Mac-Intosch niettemin toch weer een kopkans. Hij verzuimde echter een hoek te zoeken.

Zacht gemor

Terwijl er zachtjes wat gemor vanaf de tribune begon door te sijpelen, werd een schot van invaller Patrik Walemark geblokkeerd door Marco Tol. Kort daarop zette Sebastian Szymanski de Argentijn Santiago Gimenez, in het veld gekomen voor de opnieuw niet in eigen huis scorende Danilo, vrij voor het Friese doel. De verse kracht joeg de bal hoog over.