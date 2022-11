Agent in Brussel overleden na aanval met mes, dader doodgeschoten

In de Aarschotstraat in Brussel-Noord zijn twee agenten neergestoken. Eén agent is overleden. De dader is neergeschoten en overleden in het ziekenhuis. Wat er precies is gebeurd, is onduidelijk.

De agent die is overleden zou met een mes in zijn hals zijn gestoken. De andere agent is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De toestand van de agent is onduidelijk.

Eerder op de dag zou de dader naar een politiebureau zijn gegaan en daar geroepen dat hij agenten ging vermoorden, melden politiebronnen aan de Standaard. De man, die illegaal in België verbleef, werd verhoord, maar niet vastgezet.

Patrouille

Rond 19.15 uur viel hij de twee agenten aan die op patrouille waren in Brussel-Noord. De agenten riepen versterking op, waarna de verdachte door een opgeroepen collega één keer in het been en één keer in de buik werd geraakt. Hij werd opgepakt en gewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overleed.

De politie onderzoekt of het gaat om een daad uit terreur. De dader zou volgens getuigen "Allahoe akbar" hebben geroepen, melden meerdere media. De politie heeft dit nog niet bevestigd. hier wordt nog onderzoek naar gedaan.