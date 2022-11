Boeren betogen in Drachten vanwege zorgen over dwangsommen

In Drachten heeft een groep boeren zich verzameld voor een protest. Daaraan doen zo'n dertig tractoren mee, ook verschillende vrachtwagens nemen deel aan het protest. De boeren rijden een rondje over de woonboulevard van de Friese plaats en willen een kort protest bij het gemeentehuis houden.

"We zijn in goed overleg met de boeren en proberen te de-escaleren", zo meldt een woordvoerder van de gemeente. "We willen eigenlijk niet dat ze naar het gemeentehuis komen. Daar tegenover is een schouwburg waar voorstellingen zijn."

De organisatie, een lokale groep boeren, maakt zich grote zorgen over de zogeheten PAS-melders. Tot drie jaar geleden hadden ondernemers met weinig stikstofneerslag op beschermde Natura 2000-gebieden geen vergunning nodig om bijvoorbeeld uit te breiden. Een melding was voldoende, tot de Raad van State er in 2019 een streep door zette.

Voor tientallen boeren in Overijssel dreigen hoge dwangsommen, zo bleek gisteren. Drie boeren hebben inmiddels een brief ontvangen.

Opnieuw teleurgesteld

De afgelopen maanden waren er weinig protesten met tractoren. Nu zeggen de actievoerende boeren dat ze opnieuw teleurgesteld zijn in het kabinet. De overheid beloofde na de uitspraak van de Raad van State met een oplossing te komen, maar die oplossing is er nog vrijwel nergens. Dat komt door het tekort aan stikstofruimte. Bovendien stappen natuurorganisaties nu naar de rechter, om provincies te dwingen tot handhaving.

Stikstofbemiddelaar Remkes schreef in zijn rapport dat de kwestie van de PAS-melders als eerste moet worden opgelost, nog voor de bouw en andere projecten.