Vijfde competitiezege op rij voor Juventus, Lazio naar tweede plek in Serie A

Juventus hield stand, al kreeg invaller Alex Sandro in blessuretijd wel een rode kaart na het neerhalen van de doorgebroken Kevin Lasagna, net buiten de zestien.

De thuisploeg kreeg in de slotfase nog wel een penalty, na een vermeende overtreding van Leonardo Bonucci op Simone Verdi. Na ingrijpen van de VAR kwam arbiter Marco Di Bello terug op zijn beslissing.

Juventus mag dan uitgeschakeld zijn in de Champions League, in de Serie A gaat het sinds half oktober heel aardig. Bij hekkensluiter Hellas Verona werd een 1-0 overwinning behaald, alweer de vijfde competitiezege op rij.

Voordat het WK in Qatar begint, speelt nummer vier Juventus zondag nog thuis tegen nummer twee Lazio, dat later op de avond Monza met 1-0 versloeg.

De pas 17-jarige Luka Romero maakte voor de Romeinen in de tweede helft de naar later bleek winnende treffer. In de slotfase maakte Ciro Immobile na bijna een maand blessureleed zijn rentree.