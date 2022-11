Natuurorganisaties: provincie moet nu ingrijpen bij tamme wolf op de Veluwe

Natuurmonumenten en de Zoogdiervereniging maken zich ernstig zorgen over een wolf op De Hoge Veluwe die mensen benadert. Ze vinden dat de provincie Gelderland het roofdier zo snel mogelijk uit het park moet verjagen. Desnoods moet de wolf worden gedood, stellen ze.

Onlangs doken beelden op van een wolf die vlak langs een gezin liep in het nationale park en een wolf die een racefietser achternazat. Natuurfotografen die een wolf omsingelden veroorzaakten eerder al ophef. Het is niet duidelijk of het steeds om dezelfde wolf gaat, of dat er meerdere wolven in het gebied mensen benaderen.

Beide natuurorganisaties zijn groot voorstander van de terugkeer van de wolf in Nederland maar spreken van een "acute, zeer gevaarlijke situatie" omdat de wolf in het Gelderse natuurgebied mensen niet meer uit de weg lijkt te gaan, schrijven zij in een gezamenlijk bericht.

Zenderen en verjagen

Ze roepen de provincie Gelderland daarom op om de tamme wolf onmiddellijk aan te pakken om ongelukken te voorkomen, meldt Omroep Gelderland. Zo noemen de natuurorganisaties een maatregel waarbij de wolf wordt verdoofd en daarna een halsband met een gps-zender krijgt. Daarna kan het dier worden verjaagd met niet-dodelijke munitie.

Door het dier te zenderen wordt duidelijk waar de wolf zich bevindt en kan worden nagegaan of het verjagen werkt. "Ook kun je op deze manier nagaan of de tamme wolf inderdaad één individu is of dat er mogelijk meer tamme wolven in het gebied zijn."

Daarnaast moeten de hekken van het Nationale Park De Hoge Veluwe opengezet worden, zodat een wolf na verjaging het gebied uit kan vluchten, vinden de natuurorganisaties.

Doodschieten

Vorige week werd bekend dat de provincie Gelderland de wolf binnenkort wil verjagen met paintballgeweren. Daar is een ontheffing voor verleend. Maar de twee natuurorganisaties zijn van mening dat het allemaal te lang duurt en vinden dat er onmiddellijk actie moet worden ondernomen.

Als het zenderen en verjagen niet werkt, kan ervoor gekozen worden om het dier dood te schieten. De wolf is internationaal beschermd en mag doorgaans niet verstoord, verjaagd of afgeschoten worden.

De wet Natuurbeheer geeft wel de mogelijkheid om iets te doen tegen een probleemwolf. De natuurorganisaties spreken van een uitzonderlijke situatie, waardoor het wettelijk gezien mogelijk is om een wolf te doden.

Naast het ingrijpen vinden de natuurorganisaties tot slot dat de provincie "in het vervolg eerder moet optreden als een wolf tam lijkt te worden".