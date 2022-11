Hoeveel doden zijn er tot nu toe gevallen in Oekraïne?

In dit artikel nemen we alle circulerende statistieken door.

Deze cijfers zijn redelijk in lijn met eerder genoemde getallen door de Amerikanen en Britten. Zo maakte een topambtenaar in het Pentagon op 8 augustus melding van 80.000 Russische doden en gewonden. Op 17 juli schatte het Britse ministerie van Defensie het aantal Russische doden en gewonden op 50.000.

De cijfers van generaal Milley zijn berekend op basis van gegevens van de inlichtingendiensten. Die zijn niet onderbouwd of te controleren. Volgens De Kruif zijn het geloofwaardige cijfers. "Je kunt het berekenen aan de hand van de intensiteit van de gevechten en het aantal plaatsen waar wordt gevochten. Dan is het een kwestie van optellen en gezond verstand."

Het zouden duizelingwekkende cijfers zijn, vervolgt De Kruif. "Het is een intensieve oorlog. Het zou betekenen dat er evenveel Russen in negen maanden zijn gesneuveld als Amerikanen in 20 jaar Vietnamoorlog."

Andere tellingen van Russische slachtoffers

Rusland heeft drie maal een stand van zaken gegeven over het aantal omgekomen slachtoffers. De laatste keer was op 21 september, toen minister Sjojgoe van Defensie meedeelde dat 5937 Russische militairen zijn omgekomen. Dat aantal is volgens analisten uitzonderlijk laag. Het Russische bestuur van Donetsk, dat zich als onderdeel van Rusland ziet, houdt een eigen telling bij: 3681 militaire doden en 15.353 gewonden.

De Oekraïense statistieken over Russische verliezen zijn eveneens niet te verifiëren. Op dit moment staat de teller op 78.690 dode én gewonde Russen tezamen. Dat aantal stijgt dagelijks met 500 tot 1000. Opvallend is dat het Oekraïense cijfer aanzienlijk lager ligt dan de Amerikaanse schatting van 100.000 Russische slachtoffers.

Het meest betrouwbaar is de onafhankelijke telling van de BBC en het Russische Mediazona. Journalisten en vrijwilligers berekenen het dodental op basis van openbare informatie, variërend van socialemediaberichten, lokale overlijdensadvertenties en contact met nabestaanden. Dat getal staat nu op 8294 omgekomen Russen, maar is een ondergrens. Wat opvalt is dat het dodental van BBC/Mediazona de afgelopen week snel toeneemt: de afgelopen twee weken werden 472 doden geteld.

Omgekomen Oekraïense militairen

Waar Rusland de eigen verliezen laag houdt, wordt het Oekraïense dodental door hen hoogstwaarschijnlijk overdreven. Eind september claimde defensieminister Sjojgoe dat er 61.207 Oekraïense militairen zijn gedood en 49.368 militairen werden verwond.

Oekraïne laat zelf weinig los over de verliezen, vermoedelijk om het moreel onder de strijdkrachten en bevolking niet te schaden. In juni sprak een adviseur van president Zelensky over 10.000 doden, terwijl twee maanden later legergeneraal Zaloezjny sprak over 9000 doden. Sindsdien is het stil.