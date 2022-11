Rechten Champions League naar Ziggo Sport

Ziggo Sport heeft de rechten gekocht van de UEFA Champions League, de Europa League en de Conference League. De voetbalduels zijn vanaf medio 2024 tot in ieder geval medio 2027 te zien bij de tv-zender van de kabelmaatschappij.

In een persverklaring zegt Ziggo dat de wedstrijden van de Nederlandse clubs in ieder geval gratis te streamen zijn via de Ziggo Go-app. Verder zijn de belangrijkste wedstrijden voor Ziggo-klanten te zien op een open kanaal.

Moederbedrijf VodafoneZiggo wil niet zeggen welk bedrag er voor de voetbalrechten is neergeteld. Directeur Beerthuizen van Ziggo Sport zegt dat de wedstrijden thuishoren op de zender. "De beste sportcontent hoort op de grootste sportzender van Nederland, vinden we."

RTL en Talpa

Ziggo verloor eerder nog de rechten van de Formule 1 en de Engelse Premier League aan Viaplay.

Momenteel zijn de voetbalwedstrijden van de Champions League te zien bij RTL. De rechten van de Europa League en Conference League zijn in handen van Talpa, de eigenaar van tv-zenders SBS6, Net5 en Veronica.