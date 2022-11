Oekraïense troepen naderen Cherson, Russen proberen te vertragen

Want daar zet het Russische leger nu vooral op in, ziet defensiedeskundige Han Bouwmeester. Oekraïense troepen zijn vandaag op de weg naar Cherson op meerdere landmijnen en wegversperringen gestuit. "Dat zijn typisch aanwijzingen dat de Russen niet het gevecht willen aangaan, maar de Oekraïners zoveel mogelijk willen ophouden."

Iets meer dan 24 uur na de bekendmaking van Rusland over de terugtrekking uit Cherson komen de Oekraïense militairen steeds dichter bij de cruciale stad in het zuiden van het land. Hoelang het gaat duren totdat Oekraïne de stad weer in handen heeft, ligt aan hoe erg het Russische leger ze kan vertragen.

Vertraging is dus het kernwoord voor de Russen. In Cherson zitten namelijk nog twintigduizend tot dertigduizend Russische troepen, en die kunnen niet allemaal tegelijk de stad verlaten. Daarom is er tijd nodig.

Wat je in vorige steden zag was dat er burgers achterbleven in een stad, zogeheten stay behinds, die inlichtingen doorgaven aan het Oekraïense leger. Daar zal in Cherson ook sprake van zijn, zegt Bouwmeester. "Die stay behinds kunnen de grondtroepen van informatie voorzien zodat ze weten waar de Russen zitten en niet slachtoffer van ze worden. Misschien zullen ze ook drones inzetten."

Maar de Oekraïense troepen vechten liever niet, gaat Bouwmeester verder. "Oekraïne is er niet op gebrand om hevig in gevecht te raken. Waar de Russen echt hele steden wilden platwalsen, wil Oekraïne natuurlijk hun eigen steden beschermen."

Om verdere vertraging te bewerkstelligen is de verwachting ook dat Russen verdedigende posities binnen de stad zullen innemen. "Ze gaan de Oekraïners niet zomaar naar binnen laten rijden. Er zullen genoeg Russen zijn die zich in de stad verschansen."

Als de stad Cherson weer in Oekraïense handen valt is dit cruciaal in de oorlog. Het was de enige regionale hoofdstad die Rusland veroverde bij de invasie van Oekraïne. Toch is de Oekraïense regering nog niet in feeststemming. De Oekraïense autoriteiten hebben eerder gewaarschuwd dat een Russische terugtrekking mogelijk in scène wordt gezet, om zo het Oekraïense leger in een val te lokken.

Bouwmeester twijfelt hierover, omdat het volgens hem overduidelijk was dat Rusland bijna geen materieel meer over had in Cherson. "Als Rusland niet de troepen zou terugtrekken, zouden er veel slachtoffers vallen zonder dat dit iets zou opleveren. Nu gebruikt Rusland deze troepen op een andere plek, waarschijnlijk in de Donbas-regio."