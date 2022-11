Jetten twijfelt niet dat prijsplafond op energie per 1 januari ingaat

Minister Jetten (Klimaat en Energie) gaat ervan uit dat het prijsplafond voor de energierekening op 1 januari kan worden ingevoerd, zoals gepland. "Alles is daarop gericht. Er is geen aanleiding om te twijfelen of we dat gaan halen. Er wordt keihard aan gewerkt. Bijna dag en nacht", zei Jetten in de Tweede Kamer.

Hij wil de komende tijd gebruiken om de regeling zo in te richten dat de energiebedrijven, die het moeten uitvoeren, er niet te veel aan verdienen. Hij wil zo snel mogelijk een redelijke winstmarge voor energiebedrijven laten vaststellen en op basis daarvan de compensatie berekenen die ze krijgen. Als achteraf blijkt dat de energiebedrijven toch te veel steun hebben gekregen, dan zal dat teruggevorderd worden.

Hij hoopt daarmee tegemoet te komen aan veel zorgen die leven in de Tweede Kamer. Veel partijen vinden de regeling ingewikkeld en zijn bang dat er veel belastinggeld in de zakken van de aandeelhouders van de energiebedrijven verdwijnt.

Beperkte winstmarge

Door het prijsplafond betalen consumenten vanaf 1 januari een vaste maximumprijs voor energie, tot een bepaald gebruik. De overheid compenseert de energiebedrijven voor het verschil tussen die maximumprijs en de prijs die ze onder normale omstandigheden zouden rekenen.

Kabinet en Tweede Kamer willen de miljardensteun alleen uitbetalen op basis van de inkoopprijzen die energiebedrijven betalen, plus een beperkte winstmarge. Het idee is dat de bedrijven door het prijsplafond veel minder risico lopen, omdat er minder mensen zullen zijn die hun energierekening niet meer kunnen betalen.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) zou aanvankelijk voor 1 januari bepalen wat een redelijke winstmarge is, maar die organisatie gaf de opdracht terug omdat het te moeilijk was om de rekensom te maken. Daarom stelt Jetten voor om voorlopig, tot 1 maart 2023, de energiebedrijven volledig te compenseren op basis van de consumentenprijs. Ondertussen moet een externe partij alsnog vaststellen wat een redelijke winstmarge is.

'Mensen niet lastigvallen met gedoe'

"We hebben beloofd als politiek dat mensen per 1 januari gebruik kunnen maken van zo'n prijsplafond. Laten we ervoor zorgen dat het prijsplafond staat, laten we mensen thuis niet lastigvallen met alle gedoe aan de achterkant", zei de minister. Hij zegde toe dat hij zo snel mogelijk met een meer toegespitste regeling komt. Uiterlijk op 1 maart, maar mogelijk eerder. "Hoe korter die periode kan duren, hoe beter."

De energiebedrijven voelen er helemaal niets voor om vooraf vast te leggen wat ze mogen verdienen. In een hoorzitting zeiden ze vanmorgen tegen de Kamerleden dat ze heel moeilijk van tevoren kunnen bepalen wat hun kosten zijn. Dat is afhankelijk van allerlei factoren, zoals het aanbod of de buitentemperatuur.

Jetten werkt aan nog aan een specifieke regeling voor mensen die blokverwarming hebben en nu buiten de boot vallen. De bedoeling is dat zij zich kunnen melden bij de Belastingdienst om alsnog in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de vorm van een jaarlijks vast bedrag. De uitwerking van die regeling gaat nog wel een paar maanden duren, waarschuwde de minister.