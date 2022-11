Duitse energiereus RWE bouwt nieuw windpark voor Nederlandse kust

In december wordt bekendgemaakt wie de rest van Hollandse Kust West mag bouwen. Naast RWE dingen ook Vattenfall, BP, Shell& Eneco en Total Energies & Orsted mee naar de aanbesteding.

"Dit windpark zal goed zijn voor zo'n zes procent van het huidige elektriciteitsverbruik in Nederland, rond de 1 miljoen huishoudens," schrijft minister Jetten voor Klimaat en Energie.

Het Duitse RWE heeft de tender gewonnen voor het vierde grote windpark voor de Nederlandse kust. Het is het derde grote windpark dat Nederland zonder subsidie laat aanleggen.

De rijksoverheid tendert de komende jaren nog veel meer grote projecten op de Noordzee. In het klimaatakkoord werden al afspraken voor de bouw van 11 gigawatt gemaakt met als doel om bijna driekwart van de elektriciteit in Nederland duurzaam te maken in 2030.

Inmiddels heeft het kabinet de doelstelling bijna verdubbeld naar 21 GW om ook te voldoen aan de aangescherpte Europese doelstellingen en ruimte te creëren voor de productie van waterstof.

RWE wil met de elektriciteit van Hollandse Kust West ook grote hoeveelheden groene waterstof gaan produceren en daarnaast investeren in zonnepanelen op zee die tussen de windmolens komen te liggen. De volgende grote aanbesteding is IJmuiden Ver waar in totaal voor 4 GW aan vermogen geïnstalleerd moet worden.