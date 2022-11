Frankrijk laat migrantenschip toe, en haalt uit naar Italië

Volgens Piantedosi zijn er alleen al dit jaar 90.000 migranten in Italië gearriveerd. Dertien landen hebben beloofd 8000 van hen over te nemen. Maar volgens de minister zijn tot dusver 117 mensen naar andere landen gebracht, 38 van hen naar Frankrijk.

Italië heeft op zijn beurt weer boos gereageerd. Volgens minister Piantedosi van Binnenlandse Zaken is de Franse reactie onbegrijpelijk. "De Europese solidariteit wordt bejubeld, maar Italië heeft dit probleem tot nu toe alleen aangepakt en ons opvangsysteem verkeert in zeer ernstige problemen", zegt hij.

Frankrijk weigert nu ruim drieduizend migranten over te nemen van Italië. Eerder had Parijs dat wel toegezegd. Ook gaan de Fransen de controles op de grenzen tussen Frankrijk en Italië opvoeren. Volgens Darmanin gedraagt Italië zich niet als "verantwoordelijke Europese staat".

"Frankrijk heeft bij wijze van uitzondering besloten het onacceptabele Italiaanse gedrag te compenseren en het schip uit te nodigen in de militaire haven van Toulon", zegt Darmanin. "Er is geen twijfel over dat het schip in de zoek- en reddingszone van Italië valt."

Frankrijk laat een schip met meer dan 200 migranten aan boord aanmeren in de haven van Toulon, aan de Middellandse Zee. Het schip werd door Italië niet toegelaten; de regering van premier Meloni eist dat migranten eerlijker over Europa worden verdeeld.

Europa-correspondent Kysia Hekster

"Je ziet dat de Europese Commissie zich grote zorgen maakt over de situatie. Gisteren hebben ze een verklaring uitgegeven waarin alle lidstaten worden opgeroepen om verantwoordelijkheid te nemen, om te voorkomen dat dit eindigt in een menselijk drama.

Je ziet dat de meeste mensen aankomen in Griekenland en Italië, en dat er heel veel druk is op die landen. Maar de asielzoekers willen vaak naar andere landen toe, naar bijvoorbeeld Nederland of Duitsland. Het lukt echter maar niet om tot gemeenschappelijk beleid te komen, zodat mensen eerlijker verdeeld worden. Dat terwijl de noodzaak toeneemt: er komen steeds meer mensen naar de EU.

Ze proberen hier in Brussel al heel lang een verdelingsmechanisme tot stand te laten komen. In september 2020 hebben ze allerlei voorstellen gedaan, waarin je als land ook zonder verplichte opvang je bijdrage kan leveren. Maar sinds die tijd is er geen enkele grote stap gezet. Het zit muurvast. En dat komt omdat het onderwerp in heel veel lidstaten politiek gevoelig ligt."