Kamp Karsdorp: 'Verbaasd over uitspraken Mourinho, willen uitleg'

AS Roma-trainer José Mourinho haalde woensdagavond na het duel met Sassuolo (1-1) hard uit naar een van zijn spelers. Volgens Italiaanse media kan het niet bij naam genoemde slachtoffer niet anders dan Rick Karsdorp zijn. Zijn zaakwaarnemer, Johan Henkes van H2 Agency, is ontstemd.

"We zijn verbaasd over de uitspraken van Mourinho, die wijzen naar Rick. Zónder dat Mourinho of AS Roma de naam van Rick heeft genoemd. We willen uitleg van de club over de woorden van de trainer, en de wijze waarop hij dat heeft gedaan."

Uit positie

Karsdorp kwam tegen Sassuolo als invaller het veld in en stond voorafgaand aan de 1-1 bij een ingooi uit positie. Afgelopen weekend werd de Nederlandse rechtsback in de verloren derby tegen Lazio gewisseld, waarna hij direct boos de kleedkamer opzocht.

Mourinho spuwde na afloop van het duel met Sassuolo zijn gal. "Van de zestien spelers die in actie kwamen, was ik tevreden over vijftien van hen. De andere speler, ik zal niet zeggen wie dat is, heeft de anderen verraden door zijn gebrek aan professionaliteit op het veld. Ik heb hem verteld dat hij in januari een nieuwe club kan zoeken."