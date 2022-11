KFC biedt excuses aan na Kristallnacht-aanbieding: 'Incorrect en ongepast'

Fastfoodketen Kentucky Fried Chicken biedt excuses aan voor een bericht dat naar klanten in Duitsland is verstuurd op de herdenkingsdag van Kristallnacht. De keten spoorde klanten aan krokante kip te bestellen in het kader van de 'viering' van deze nacht.

In de nacht van 9 op 10 november werden in 1938, op bevel van Hitler, in heel Duitsland Joden aangevallen en hun bezittingen vernield. Synagogen werden in brand gestoken en Joodse winkels werden verwoest. 400 Joden werden gedood of pleegden zelfmoord, duizenden raakten gewond. De Kristallnacht wordt veelal gezien als het begin van de Holocaust.

Duitse KFC-klanten kregen gisteren een notificatie van de keten op hun telefoon met de aansporing om zichzelf, op de avond van de Kristallnacht-herdenking, te trakteren op "meer kaas op je krokante kip".

Op Twitter verschenen meteen verontwaardigde reacties op het bericht. Een klant schrijft: "Hallo KFC, kan het nog smaaklozer? Ik verwijder nu de app, dit gaat te ver en kan niet worden goedgepraat."