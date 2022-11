Dieper zitten, hoger eindigen op Noors krabbelijs: 'Dit is geen wonderbaan, zeker niet'

1.46,07. Die tijd hangt geen enkele olympisch kampioen op de 1.500 meter boven zijn bed. Thomas Krol reageert twee weken geleden dan ook vooral opgelucht dat zijn derde plek bij de wereldbekerkwalificatie voor de schaatsmijl genoeg blijkt voor deelname aan de eerste wereldbekerwedstrijden van dit seizoen, vrijdag in Noorwegen. "Ik moet meer met mijn kont zakken. Een aantal spieren zat vast", zegt Krol vlak na die race, waarvan men dacht dat hij die slapend zou winnen. Een dag later is de kwalificatie voor de 1.000 meter net zo'n worsteling. Vierde plek in 1.08,52: verslagen door Hein Otterspeer - kan gebeuren - maar ook door jonkies Joep Wennemars en Louis Hollaar. Toch is het ook op de kilometer genoeg voor een wereldbekerticket. En dus schaatst Krol vrijdag 'gewoon' de 1.500 meter en zondag de 1.000 meter. Dat hij nog niet vlekkeloos rijdt, zit hem zelf ook niet lekker. "Ik baal ervan", zegt Krol op het middenterrein in de Sørmarka Arena in Stavanger.

Thomas Krol - Pro Shots

"Ik kom niet voor een vierde plek op de 1.000 meter. Ik wil het gewoon beter doen." Geef Krol maar een handvol Noren, Zuid-Koreanen of Canadezen om te verslinden. "Ik vind het heel leuk om mij te meten met de buitenlandse concurrentie." Hollandse dominantie in Stavanger lijkt Krol sterk. "Het zou kunnen, maar het wordt zeker lastig gezien het niveau van Jordan Stolz en Laurent Dubreuil." Van De Grote Vier op de 1.000 meter van vorig jaar - Krol, Otterspeer, Kjeld Nuis en Kai Verbeij vormden de topvier van het eindklassement - hebben Verbij en Nuis zich niet geplaatst.

Nieuwe namen staan op de baan. "Wie weet wat onze Joep (Wennemars, red.) kan", zegt Krol opgetogen. "We gaan het zien." 'Beter schaatsen, dieper zitten' Krol concentreert zich momenteel vooral op zichzelf. "Ik wil beter schaatsen, dieper zitten vooral. Als dat lukt, dan ben ik al tevreden. Ik weet zeker dat als ik dat doe, dat ik dan een stuk hoger ga eindigen." Krol blijft bescheiden. "Als ik zo rij als de weken voor de wereldbekerkwalificatie vind ik het lastig te zeggen dat ik ze even ga winnen, omdat ik nog niet in topvorm ben." Kijkend naar de concurrentie is wel het een en ander mogelijk, denkt Krol. "Doordat Kjeld en Kai er al niet zijn. Plus: door een opstootje in Zuid-Korea is de nummer drie van de Spelen er ook niet bij. Kim Min-seok."

WB Stavanger bij de NOS Kijk vrijdag vanaf 16.53 uur live op NOS.nl en in de NOS-app naar de wereldbekerwedstrijden schaatsen in Stavanger. Op NPO 1 zijn de races vanaf 00.05 uur te zien als samenvatting. Vrijdag komen mannen in actie op de 1.500 meter en de ploegenachtervolging, de vrouwen rijden de 500 en 3.000 meter.