Er 'moet mosterd uit het oor' bij Oranjevrouwen, maar slijpen aan 5-3-2 gaat 'hartstikke goed'

Met Daniëlle van de Donk als aanvoerder spelen de Oranjevrouwen vrijdag een oefenwedstrijd in Utrecht tegen Costa Rica. Tijdens de trainingen werd deze week verder gesleuteld aan het 5-3-2-systeem. Dat ging met vallen en opstaan. En met weinig tijd, aldus bondscoach Andries Jonker. Van de Donk trainde bijvoorbeeld donderdag pas voor het eerst mee. Vanwege de drukke periode achter de rug én voor de boeg kreeg de speelster van Olympique Lyonnais een paar dagen rust. "Fijn dat ze daar rekening mee houden", aldus Van de Donk, die de aanvoerdersband zal dragen omdat Sherida Spitse op de bank begint en Vivianne Miedema ontbreekt. Het ging de afgelopen dagen veel over de volle agenda van de voetbalsters. Jonker stelde maandag zelfs voor om topspeelsters niet meer op te roepen voor de Olympische Spelen om overbelasting te voorkomen. Een idee waar André Cats, directeur Topsport van sportkoepel NOC*NSF, het niet mee eens was.

Geblesseerde Martens mist duel met Costa Rica De Nederlandse voetbalsters moeten het vrijdag tegen Costa Rica stellen zonder Lieke Martens. De aanvalster van Paris Saint-Germain is licht geblesseerd. Martens is voor het eerst sinds het afgelopen EK weer opgeroepen voor Oranje. Ze blijft herstellen in Zeist en Jonker hoopt dinsdag tegen Denemarken wel over Martens te beschikken. Ook Kika van Es moet de oefenwedstrijd tegen Costa Rica aan zich voorbij laten gaan.

"Dat snap ik, want hij is van de Olympische Spelen", reageert Jonker lachend. "Natuurlijk wil hij graag dat dat een topevenement is. Dat wil iedereen. Maar ik denk dat de atleten centraal moeten staan, want dit kan zo niet. Dat signaal heb ik afgegeven." Gemengde gevoelens Van de Donk, die erbij was bij de Spelen in Tokio, heeft gemengde gevoelens bij het voorstel van haar bondscoach. "Het was geweldig om daar te zijn. Niet veel mensen mogen zich olympisch atleet noemen en ik ben daar erg trots op. Als voetballer wil je op elk eindtoernooi staan."

Daniëlle van de Donk na de verloren oefenwedstrijd tegen Noorwegen van vorige maand - ANP

"Aan de andere kant begrijp ik zijn opmerkingen goed en kan ik me er ook in vinden. Het is heel druk en het vraagt veel van je lichaam. Als topsporter moet je ook ooit een keer rust krijgen. En als ik naar mezelf kijk, dan heb ik niet veel vakantiedagen. Maar mijn topsporthartje wil ook overal aanwezig zijn."

'Geen duels meer op zondag' De trainingsperiode voor de oefenduels met Costa Rica en Denemarken verloopt nogal chaotisch. Pas woensdag kon Jonker met een redelijk complete groep trainen, omdat een aantal spelers nog moest herstellen van competitieduels op zondag, waaronder Feyenoord-Ajax. Tot onvrede van de bondscoach. "De bonden, niet alleen de KNVB, stellen die wedstrijden op zondag vast. Maar je bent dan twee dagen kwijt met het herstel van een derde tot de helft van de groep. Wie op zondag speelt, bezorgt de bondscoach twee dagen een probleem", zegt Jonker, die bij de KNVB een verzoek heeft ingediend om daar iets aan te doen.

Andries Jonker - Pro Shots

"De intentie is om voorafgaand aan een internationale window geen competitiewedstrijden op zondag te laten spelen met clubs die internationals leveren, en daarna ook niet op vrijdag", aldus Jonker. Vallen en opstaan Toch is de bondscoach tevreden over de trainingen, waarop verder is geschaafd aan het 5-3-2-systeem. Hoewel hij soms misschien wat gefrustreerd oogde. "Dat is geen frustratie, af en toe moet er mosterd uit het oor. Het gaat hartstikke goed. En zoals het hoort gaat het met vallen en opstaan. Dat hoort bij zo'n proces." Vorige maand kwam het systeem in het met 2-0 verloren oefenduel met Noorwegen totaal niet uit de verf. "We hebben de vorige periode gezien dat goed uitvoeren op de training niet betekent dat het ook in een stadion met publiek lukt. Dat zou ik deze periode gaan uitzoeken. Ik ben benieuwd hoe dat vrijdag uitpakt."

Van de Donk erkent dat het moeilijk is om een nieuw systeem op te pakken. Dat ze een paar dagen training gemist heeft, is daarbij geen probleem. "Ik was wel aanwezig bij besprekingen en heb de trainingen gezien. Zo leer je het het beste: eerst even kijken, dan zelf uitvoeren. Zo kom je er wel in", lacht de captain. Over Costa Rica, de tegenstander van vrijdag, weet Van de Donk ook voldoende. "Ze zijn klein, een beetje zoals ik. Ze zijn technisch en ze willen heel graag, maar ze staan wel met zijn vijven achterin. Dat wordt weer heel compact voetbal, waar wij doorheen moeten zien te breken."