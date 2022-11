In hoger beroep elf jaar cel voor leider aanslag op De Telegraaf

Het gerechtshof in Amsterdam heeft Bilal el. H. in hoger beroep veroordeeld tot elf jaar gevangenisstraf voor het plegen van een aanslag op het gebouw van De Telegraaf in 2018. El H. moet ook ruim 2 ton schadevergoeding betalen aan Mediahuis, uitgever van De Telegraaf.

Bij de aanslag in de nacht van 25 op 26 juni 2018 ramde een gestolen bestelauto twee keer tegen de gevel van het pand aan de Basisweg in Amsterdam. De bestuurder stak het voertuig daarna in brand. Bij de aanslag raakte niemand gewond, maar er was wel flinke schade.

El H. heeft volgens het Hof meegedaan aan de brandstichting in de auto inreed op het gebouw. Ook veroordeelt het Hof hem voor het diefstal van deze auto, het in brand steken van de vluchtauto, leiding geven aan een criminele organisatie en een groot aantal andere diefstallen.

Wisselende verklaringen

Tegen El H. was vorige maand twaalf jaar gevangenisstraf geëist. Twaalf jaar was volgens het hof inderdaad passend, maar hier werd een jaar van afgehaald omdat El H. lang heeft moeten wachten op de behandeling van het hoger beroep.

Van de rechtbank kreeg El H. in 2020 tien jaar celstraf. Het hof noemt de aanslag nu - net als de rechtbank twee jaar geleden - "een doelgerichte, bewuste en professioneel voorbereide aanslag op een krant die al jarenlang schrijft over de zware en georganiseerde criminaliteit" en "een aanval op de persvrijheid".

Het hof rekent El H. vooral zwaar aan dat hij een leidende rol had bij de aanslag. Daarnaast heeft hij "er op geen enkele manier blijk van gegeven het verwerpelijke van zijn handelen in te zien", aldus het Hof. El H. heeft betrokkenheid bij de aanslag ontkend, maar zijn verklaringen zijn volgens het hof zo wisselend dat zijn verhaal als ongeloofwaardig terzijde is geschoven.