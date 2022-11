Staatsbosbeheer wil 1600 edelherten en 100 heckrunderen afschieten

Staatsbosbeheer wil deze winter in de Oostvaardersplassen ruim 1600 edelherten en 100 heckrunderen afschieten. De organisatie probeert zo het aantal grote grazers in het natuurgebied in Flevoland terug te dringen.

Staatsbosbeheer heeft in oktober met een helikopter het aantal grote grazers in het gebied geteld. Daaruit is gebleken dat er momenteel zo'n 2100 edelherten, 330 konikpaarden en 400 heckrunderen rondlopen.

Het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen moet omlaag om deze winter dierenleed te voorkomen bij voedselschaarste. De natuurorganisatie wil die aantallen terugdringen naar 500 edelherten en 300 heckrunderen. Aan de populatie konikpaarden hoeft deze winter niets gedaan te worden, zegt Staatsbosbeheer.

Warme of koude winter

Staatsbosbeheer erkent dat het afschieten van al die honderden dieren lastig wordt. Het hangt onder meer van het weer af. "Als het warmer weer is, dan blijven ze actiever", zegt boswachter Rosan op den Kelder. "Dan kunnen we ze minder makkelijk benaderen. Vandaar dat als het kouder is, het makkelijker is om ze te schieten."

Volgens Op den Kelder zijn er de afgelopen drie maanden al 213 edelherten afgeschoten. Dat zijn er al meer dan de hele voorgaande winter. Toen waren het er 157.

Afschotperiode verruimen

Onlangs heeft Staatsbosbeheer de provincie gevraagd om de afschotperiode te verruimen, schrijft Omroep Flevoland. Deze loopt 15 maart af, maar zou verlengd moeten worden tot 1 mei. Ook wil de natuurorganisatie in het donker kunnen afschieten. Dat zou dan zonder verstoring van de vogels in het gebied kunnen gebeuren. Maar daarvoor wacht Staatsbosbeheer nog op een vergunning.

Vlees van de afgeschoten edelherten wordt net als voorgaande jaren zoveel mogelijk beschikbaar gesteld voor consumptie. Een deel gaat naar restaurants en poeliers, maar ook particulieren kunnen hertenvlees kopen. Een klein deel blijft in het gebied achter als voedsel voor vossen en raven.

Ophef over leefomstandigheden

De afgelopen jaren leidden de leefomstandigheden van grote grazers in de Oostvaardersplassen geregeld tot ophef. Omdat er te veel dieren in het gebied zijn, is er niet genoeg eten beschikbaar en overleven sommige dieren de winter niet. Een verbod om bij te voeren leidde tot felle protesten van dierenactivisten.

De provincie Flevoland besloot vijf jaar geleden om het wildbeheer in de Oostvaardersplassen door Staatsbosbeheer te laten uitvoeren. Sinds die tijd berekent Staatsbosbeheer precies hoeveel grote grazers gezond kunnen leven in het gebied.