Kabinet steekt 100 miljoen in nieuw fonds voor wapens Oekraïne

Het kabinet steekt 100 miljoen euro in een nieuw opgericht fonds waaruit militair materieel voor Oekraïne wordt gefinancierd. Het fonds is een Brits initiatief en ook Denemarken en Noorwegen doen eraan mee.

Bedoeling van het fonds is dat materieel direct bij de industrie wordt ingekocht, zodat het zo snel mogelijk in Oekraïne terecht kan komen en dat het beschikbare geld maximaal wordt benut. Minister Ollongren van Defensie maakte de Nederlandse deelname bekend na een bijeenkomst met collega-ministers in het Schotse Edinburgh.

Eerste leveringen volgend jaar

"Het is een aanvullende steunmethode voor de deelnemende landen zonder dat het ten koste gaat van de eigen gereedbaarheid en inzetbaarheid", schrijven Ollongren en haar collega Hoekstra van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer.

De eerste leveringen worden begin volgend jaar verwacht. De Oekraïense regering moet zelf zeggen waaraan behoefte is. De overheid van het land waar een fabrikant is gevestigd, moet instaan voor de betrouwbaarheid van het bedrijf.