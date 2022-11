Vanavond op tv: Keerpunt in oorlog Oekraïne? • Gerussificeerde scholen • Angst voor de wolf

Zal de cruciale stad Cherson weer in Oekraïense handen vallen? De Oekraïense autoriteiten hebben eerder gewaarschuwd dat een Russische terugtrekking mogelijk in scène wordt gezet, om zo het Oekraïense leger in een val te lokken. Gisteren kondigde de Russische minister Sjojgoe van Defensie de terugtrekking aan. Hij zei dat er langs de rivier de Dnjepr een nieuwe verdedigingslinie zal worden opgetrokken. Vanavond het laatste nieuws uit Oekraïne.

Angst voor de wolf

Het stijgende aantal wolven in Nederland leidt tot een verhit debat in ons land. Natuurbeschermers vinden het prachtig dat het dier terug is, maar anderen vrezen voor de veiligheid van mensen, vee en huisdieren en roepen op tot het verjagen of afschieten van 'probleemwolven'. Natuurminister Christianne van der Wal wil dat er een brede maatschappelijke dialoog op gang komt over de wolf. Is angst voor de wolf terecht?