Zoon Glennis Grace krijgt taakstraf en agressietraining

De 16-jarige zoon van zangeres Glennis Grace is veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur, waarvan 40 uur voorwaardelijk. De kinderrechter vindt ook dat de jongen een agressietraining van 35 uur moet volgen.

Hij werd in februari van dit jaar aangesproken op het roken van een e-sigaret in een vestiging van de Jumbo in de Amsterdamse Jordaan. Hij verzette zich hevig, gooide met winkelmandjes en sloeg een medewerker van de supermarkt twee keer.

Drie medewerkers mishandeld

Iets later kwam de jongen samen met zijn moeder en een groep anderen verhaal halen in de supermarkt. Daarbij werden drie medewerkers van de Jumbo mishandeld. Voor haar aandeel werd Glennis Grace gisteren al veroordeeld tot een taakstraf van 200 uur, wegens openlijke geweldpleging. Vier andere meerderjarige verdachten kregen taakstraffen van 50 tot 200 uur.

De kinderrechter oordeelde vanmiddag dat de zoon van Glennis Grace ook een contactverbod met de supermarktmedewerkers krijgt en dat hij een jaar lang niet in het filiaal van de Jumbo in de Jordaan mag komen, meldt AT5/NH Nieuws.