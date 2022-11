In hoger beroep vrijspraak voor Leon van M. voor 'kofferbakmoord' Oostvoorne

Het gerechtshof in Den Haag heeft Leon van M. in hoger beroep vrijgesproken van de moord op Caroline van Toledo in 2005. In 2019 veroordeelde de rechtbank Van M. tot 15 jaar gevangenisstraf. Het hof zegt nu dat er geen bewijs tegen Van M. geleverd is.

Het OM was in beroep gegaan tegen de gevangenisstraf van 15 jaar en eiste vorige maand 20 jaar. Ook de advocaat van Van M. was in beroep gegaan en vroeg om vrijspraak. De 45-jarige Van M. heeft altijd ontkend iets met de dood van de vrouw te maken te hebben.

De 35-jarige Caroline van Toledo werd in september 2005 vermoord. Haar lichaam werd aangetroffen in de kofferbak van haar uitgebrande auto in Kruininger Gors, een recreatiegebied vlak bij Oostvoorne (Zuid-Holland), waar Van Toledo woonde. Ook in haar woning was brand gesticht. Uit onderzoek bleek dat het slachtoffer nog leefde toen haar auto in brand werd gestoken.