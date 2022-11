Rotterdam schrijft meeste gemeentelijke boetes uit: wildplassen bovenaan

Rotterdam schrijft de meeste gemeentelijke boetes uit van de vier grote steden. Dat melden de Rotterdamse nieuwsmedia Vers Beton en OPEN Rotterdam op basis van eigen onderzoek.

Vergeleken met Utrecht, Den Haag en Amsterdam schreef Rotterdam in 2021, net als in de drie jaar daarvoor, de meeste gemeentelijke bekeuringen uit. De meeste boetes in de Maasstad werden in 2021 gegeven voor wildplassen (663 keer). Verder in de top 3: 'aangebroken flessen alcohol bij zich hebben in de openbare ruimte' (512 keer) en 'alcohol nuttigen op openbare plaats' (358 keer).

Traditie van handhaving

In totaal leverden deze drie overtredingen de gemeente 184.394 euro op. Ter vergelijking, in Amsterdam was dat voor dezelfde vergrijpen 160.475 in 2021.

Ook heeft Rotterdam volgens het onderzoek relatief de meeste boa's van de vier grote steden en komen er volgens het coalitieakkoord nog meer bij. Het college heeft veel aandacht voor het thema veiligheid en noemt daarbij overlast op straat een probleem.

Bij het tellen van de boetes is niet naar verkeersovertredingen gekeken, maar vooral naar boetes voor overlast op straat, zegt Romy van Dijk van Vers Beton op NPO Radio 1. "Dat er in Rotterdam veel meer boetes zijn, heeft ermee te maken dat de gemeente een traditie heeft van deze manier van handhaving. Voor de gemeente is het heel logisch: er is ongewenst gedrag, daar verzin je een regel bij, je zet er een boa op en dan gebeurt het niet meer."

Biertje in het park

Volgens Van Dijk slaat de gemeente daar soms in door. "Het is de vraag of het echt helpt. Mensen ondervinden veel last van de regels. Ze weten niet waar ze aan toe zijn. Dat zegt ook de ombudsvrouw voor Rotterdam. Mensen durven niks meer te ondernemen want als er een boa langskomt, pakken ze je ergens op, denken ze. Dat zijn alarmerende signalen. Je moet in het park een biertje kunnen drinken zonder dat je wordt aangesproken dat het niet mag."

Volgens een woordvoerder van de gemeente Rotterdam gaat het niet om het zoveel mogelijk uitdelen van bekeuringen. "Het doel is niet om boetes uit te schrijven, maar om de overlast te verminderen. Er is vanuit bewoners die zich aan de regels houden ook de vraag om die overlast tegen te gaan."