Extra beveiliging gemeenteraad Emmen, nog vier mensen vast na anti-pietenactie

De gemeente Emmen neemt extra veiligheidsmaatregelen bij de raadsvergadering van vandaag. Dat gebeurt naar aanleiding van afgelopen maandag, toen een raadsvergadering werd verstoord door de actiegroep Kick Out Zwarte Piet. De politie pakte twaalf actievoerders op. Vier van hen zitten nog vast.

"Dit hebben we nog nooit beleefd in Emmen. Het is jammer dat we nu moeten nadenken over veiligheidsmaatregelen", zegt burgemeester Eric van Oosterhout bij RTV Drenthe. Toch gebeurt dat. Bij de voortzetting van de raadsvergadering vandaag kan niemand zomaar naar binnen. "We kunnen het heel simpel doen: de deuren gaan dicht met een beveiliger ervoor. En dan mensen in de hal beneden ontvangen om te kijken of ze de bedoeling hebben om gewoon de vergadering te volgen."

De raad vergaderde maandag over de begroting voor volgend jaar, toen de actievoerders plotseling binnenliepen. Ze eisten dat Emmen het uiterlijk van de pieten bij de intocht van Sinterklaas aanpast. Nadat ze een spandoek hadden opgehangen en hun eisen hadden verwoord, bleef een deel van de groep in de raadszaal. De politie sleepte ze uiteindelijk naar buiten. Bij de vier mensen die nog vastzitten heeft de politie de identiteit niet kunnen vaststellen.

Dezelfde irritatie als maandag

"Ik voel weer dezelfde irritatie als ik maandag had", zegt de burgemeester nu. "We hebben letterlijk de deuren openstaan en iedereen is van harte welkom om op de publieke tribune plaats te nemen. Maar het is niet de bedoeling om de vergadering zo te onderbreken. Ik zag ook mensen schrikken. Er komt in één keer een hele club mensen binnen met een hoop geschreeuw. Dat is in deze tijden niet heel fijn."

In Emmen lopen al langere tijd gesprekken met het Sinterklaascomité over de rol van piet. Vooral in de dorpen rond Emmen, die tot dezelfde gemeente horen, hechten veel mensen aan Zwarte Piet. "Ik maak de vergelijking met een rietje", zegt Van Oosterhout. "Als je dat langzaam buigt gaat dat goed, als je dat heel hard doet, knakt het. Deze acties helpen het proces niet. Mensen willen best veranderen, maar niet veranderd worden."