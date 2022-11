Weerwind wil voorkomen dat iemand erft van degene die hij heeft gedood

Minister Weerwind wil duidelijker in de wet zetten dat mensen geen financieel voordeel mogen halen uit een misdrijf. Hij zei dat in de Tweede Kamer na een oproep daartoe van SP en VVD. Directe aanleiding voor de fracties was een rechtszaak over een man die zijn vrouw had gedood en nadat hij tot tbs was veroordeeld kon delen in de erfenis van het slachtoffer.

Er is nu al een wet die bepaalt dat iemand die onherroepelijk is veroordeeld voor het ombrengen van een ander, niet van de overledene mag erven. Maar volgens de rechter in de zaak waarnaar SP en VVD verwijzen, is de dader niet onherroepelijk veroordeeld (hij heeft tbs gekregen) en kan hij daarom ook niet van de erfenis worden uitgesloten.

De Kamerleden Van Nispen (SP) en Ellian (VVD) vinden dat dit indruist tegen het rechtsgevoel en dat dit niet de bedoeling kan zijn. Van Nispen: "De wet is niet duidelijk op dit punt en dat kan leiden tot een onwenselijke uitkomst."

Weerwind: onbevredigend en onbegrijpelijk

Weerwind benadrukte in de Kamer dat hij niet op de concrete rechtszaak wil ingaan en dat er nog een hoger beroep loopt. Maar hij begrijpt dat erven van iemand die je hebt gedood door mensen als onbevredigend en onbegrijpelijk wordt ervaren. Los van de afloop van deze rechtszaak gaat de minister voor Rechtsbescherming de wet aanpassen, zodat dit soort gevallen in de toekomst niet meer kan voorkomen. In de eerste helft van volgend jaar wil hij een concept klaar hebben voor een wetsvoorstel.

Van Nispen sprak van een "ruimhartige toezegging": "Dit komt gelukkig niet vaak voor, maar het is goed dat de wetgever een onduidelijke wet probeert te herstellen, niet alleen voor de rechters die ermee worstelen, maar vooral voor de mensen die zien dat een onrechtvaardigheid verandert."