Faes na reserverol bij Heerenveen en Excelsior met Belgische sterren mee naar WK

België trekt met al zijn grote sterren naar het WK. Eden Hazard is ondanks zijn reserverol bij Real Madrid gewoon de aanvoerder, terwijl topscorer aller tijden Romelu Lukaku ondanks de naweeën van een hamstringblessure ook een plekje heeft in de 26-koppige selectie van Roberto Martínez.

Grootste verrassingen zijn Loïs Openda, tot vorig seizoen nog actief voor Vitesse, en verdediger Wout Faes.

Vooral aan Faes (24) kleeft een opmerkelijk verhaal. De centrale verdediger werd zonder veel succes door Anderlecht uitgeleend aan sc Heerenveen en Excelsior. In Friesland werd zijn naam door onzekere optredens verbasterd tot Fout Waes, een jaar later zat hij ook in Rotterdam vaker op de bank dan hem lief was.

Toptransfer naar de Premier League

Niet alleen daar werden zijn kwaliteiten niet op waarde geschat. Anderlecht deed Faes voor een bescheiden transfersom van de hand aan Oostende, terwijl Leicester City afgelopen zomer liefst 17 miljoen euro voor hem neertelde.