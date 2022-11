Egyptische activist Abdel-Fattah opgenomen na honger- en dorststaking

De in Egypte opgesloten activist Alaa Abdel Fattah is opgenomen in het ziekenhuis, nadat hij begin deze week naast zijn hongerstaking ook was gestopt met drinken. Zijn familie zegt dat er zorgen zijn over zijn gezondheid en dat de gevangenis daarom besloot om in te grijpen. Fattah zit een straf van vijf jaar uit voor het 'verspreiden van desinformatie', en krijgt met zijn actie veel internationale aandacht tijdens de klimaattop in het Egyptische Sharm-el-Sheikh.

Fattah eet al zeven maanden niet meer dan 100 calorieën per dag. Vorige week dinsdag besloot hij zelfs dat niet meer te doen en afgelopen weekend stopte hij volgens zijn familie ook met drinken.

De 40-jarige activist en blogger is al jaren kritisch op het Egyptische regime en hoopt dat de aandacht voor zijn actie zijn redding wordt. Ook wil hij met de hongerstaking de vrijlating van anderen afdwingen. Verschillende landen hebben het Egyptische regime opgeroepen om Fattah vrij te laten.

Martelingen en executies

Op de klimaattop zijn de vertegenwoordigers van bijna 200 landen bij elkaar om te praten over hoe ze de opwarming van de aarde kunnen afremmen. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International zegt dat er in de aanloop honderden mensen zijn gearresteerd. Het zou gaan om mensen die de top wilden aangrijpen om te demonstreren tegen het autoritaire regime in Egypte.

In het Noord-Afrikaanse land zijn de vrijheid van meningsuiting, het demonstratierecht en de persvrijheid beperkt. President Sisi regeert met harde hand en er is bijna geen oppositie. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat er mensen gemarteld worden en dat er buitengerechtelijke executies zijn.