Energiebedrijven willen geen maximumwinst, winterkou kan kosten doen oplopen

Energiebedrijven willen niet vooraf een maximumwinst afspreken omdat de overheid een deel van de energierekeningen gaat subsidiëren via het prijsplafond. Dat hebben de bestuursvoorzitters van Essent, Eneco en Greenchoice laten weten bij een hoorzitting in de Tweede Kamer.

Kamerleden zijn bang dat de miljardensteun voor burgers om de energierekening te betalen, deels blijft hangen bij de energiebedrijven. Daarom wil de Kamer al voordat de regeling ingaat op 1 januari, afspraken maken over de verdiensten van de bedrijven. De Kamerleden vinden dat redelijk omdat een deel van het risico voor de energiebedrijven verdwijnt nu de overheid met het prijsplafond maximumprijzen heeft afgesproken.

Koude winter vormt grootste risico

De bedrijven wijzen erop dat het risico van wanbetalers weliswaar dankzij de maximumprijzen afneemt, maar dat is volgens hen niet hun grootste risico. Dat zit volgens hen in afwijkingen van de hoeveelheid beschikbare energie en de energie-afname van klanten.

Bedrijven kopen van tevoren energie in voor hun klanten op basis van een inschatting. Wordt het kouder dan verwacht of is er minder duurzame energie uit zon en wind beschikbaar, dan moet er tegen de actuele marktprijzen bijvoorbeeld extra gas worden ingekocht. Wat dat volgend jaar precies kost, is nu nog niet te zeggen. Bovendien hebben de verschillende energiebedrijven allemaal hun eigen inkoopstrategie, investeringsagenda en vaste kosten.

Toetsing achteraf wel mogelijk

Een toetsing op de winstmarges na afloop op het totale klantenbestand is volgens de energiebedrijven wel mogelijk. De bestuursvoorzitters toonden begrip voor de wens van de Tweede Kamer om overwinsten te voorkomen maar willen zich niet vooraf op percentages en bedragen vastleggen.

Eerder al gaf toezichthouder Autoriteit Consument en Markt aan dat het geen redelijke winstmarge vooraf kon vaststellen. Minister Jetten voor Klimaat en Energie stelt de Tweede Kamer nu voor om een andere organisatie dat te laten bepalen.

Tot 1 maart kunnen de energiebedrijven daarom hun eigen marges bepalen, wat er daarna gebeurt is nu nog onduidelijk. De energiebedrijven gaven wel aan dat voordat de regeling voor het prijsplafond ingaat er duidelijkheid moet komen over de spelregels.

Later vandaag moet in een Kamerdebat duidelijk worden of de Tweede Kamer akkoord gaat met het voorstel van de minister of dat het prijsplafond weer ter discussie komt te staan.