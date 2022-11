Reus mist al voor vierde keer eindtoernooi, Götze terug in Duitse selectie

Mede door het wegvallen van Reus is er wel een plekje in de selectie voor Mario Götze. De oud-PSV'er, sinds afgelopen zomer actief voor Eintracht Frankfurt, speelde zijn laatste interland vijf jaar geleden.

Het wegvallen van Reus is een nieuwe tegenvaller voor bondscoach Hansi Flick, die ook de aanvallende impulsen van Timo Werner en Lukas Nmecha al moet missen. Reus had afgelopen weekend net zijn rentree gevierd, maar kampt nu alweer met een terugslag.

Tijdens het door Duitsland gewonnen WK van 2014 was Reus ook al geblesseerd, net als twee jaar later tijdens het Europees kampioenschap. En EURO 2020 moest hij vanwege oververmoeidheid aan zich voorbij laten gaan.

In Brazilië bezorgt hij Duitsland de wereldtitel door in de 113de minuut de 1-0 te maken tegen Argentinië. - NOS

Götze maakte in 2014 de winnende goal in de WK-finale tegen Argentinië. Alleen de oudgedienden Thomas Müller (33) en keeper Manuel Neuer (36) zijn in de huidige selectie nog over van die kampioensploeg.

Duitsland neemt het in de groepsfase van het WK op tegen Spanje, Japan en Costa Rica.