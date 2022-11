Restauratie Domtoren Utrecht eerder klaar, steigers al snel weg

De restauratie van de Domtoren in Utrecht is eerder klaar dan gepland. De toren wordt opgeleverd in april 2024, terwijl november 2024 was voorzien. De eerste steigers rond de torenspits worden al over twee maanden weggehaald.

"Het is fantastisch dat we de Domtoren binnenkort weer in volle glorie kunnen zien", zegt wethouder Dennis de Vries bij RTV Utrecht. "Na al die jaren in de steigers zal het voor veel kinderen, studenten en andere nieuwkomers in Utrecht de eerste keer zijn dat ze het icoon van de stad kunnen zien."

Vijf jaar in de steigers

De eerste steen voor de Domtoren werd gelegd op 26 juni 1321. Door de eeuwen heen waren er tal van kleine en grote onderhoudsbeurten in het karakteristieke bouwwerk, dat met z'n 112 meter lange tijd het hoogste gebouw van de Lage Landen was.

Sinds 2017 staat de toren in de steigers. In 2020 begon de huidige, grote opknapbeurt. Daarbij wordt van bijna 10.000 stenen stuk voor stuk bekeken of ze zijn aangetast en/of moeten worden vervangen door een nieuwe steen.

Torenspits snel weer te zien

De restauratie gaat nu zo voorspoedig dat in januari de steigers rond de torenspits verdwijnen. In de zomer van 2023 begint de afbouw van de steigers rond de lantaarn: zo komt de bovenste 40 meter van de toren vrij. In april 2024 zijn alle steigers weg en in augustus van dat jaar moet ook de bouwplaats verdwenen zijn.

Voor de restauratie is een budget van 37,2 miljoen euro beschikbaar. Zoals het er nu uit ziet wordt dat bedrag niet overschreden. Ook dat is goed nieuws, vindt de wethouder. "Ik ben blij dat de restauratie waarschijnlijk eerder klaar is dan gepland én binnen het budget, iets wat niet vanzelfsprekend is bij zo'n enorme en ingewikkelde klus."