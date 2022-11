Kindertelefoon: veel stress bij jongeren, ook door ouders

De Kindertelefoon en de Alles Oké?-supportlijn voeren veel gesprekken met kinderen en jongeren over stress, meldt de Kindertelefoon op basis van een steekproef van telefoongesprekken, chats en forumtopics in 2021 en 2022. Bij Alles Oké?, voor jongeren tussen de 18 en 25 jaar, steeg het aantal gesprekken met jongvolwassenen over stress met 45 procent in vergelijking met vorig jaar.

De jongeren maken zich zorgen over de gevolgen van hun mentale problemen, zoals studievertraging of gemiste examens. Ook zijn ze bezorgd over hun toekomst, bijvoorbeeld over hun perspectief op een baan, studie of een relatie.

Uit de gesprekken en chats met de hulplijnen blijkt dat kinderen en jongeren aangeven dat ze niet alleen druk ervaren vanuit school. De druk die wordt opgelegd door ouders leidt volgens hen ook tot veel stress.

Ook jonge kinderen ervaren stress

Kinderen bellen de Kindertelefoon vaak om tips te krijgen om met stress om te gaan of die te verminderen. Dat doen ze al vanaf 8-jarige leeftijd, maar de meeste gesprekken worden gevoerd met kinderen vanaf 13 jaar. Zodra kinderen naar de middelbare school gaan, ervaren ze meer druk.

Uit de gesprekken blijkt volgens de Kindertelefoon dat kinderen en jongeren vaak niet met hun omgeving over hun zorgen kunnen praten. Ze bellen niet alleen voor tips, maar ook omdat ze behoefte hebben aan ontspanning. Hun verhaal vertellen lucht op, geven de jongeren aan.

Kinderen die contact opnemen om te praten over stress, zijn in 79 procent van de gevallen meisjes. Uit eerder onderzoek, van de Universiteit Utrecht, het Trimbos-instituut en het Sociaal en Cultureel Planbureau, bleek onlangs dat het aantal meisjes met psychische problemen sinds 2017 fors is toegenomen.