Eigenzinnige Garcia levensgroot gevaar voor Nederlandse tennissters

Slecht nieuws voor het Nederlandse tennis. Als de beste speelsters van ons land het vrijdag en zaterdag in Boulogne-sur-Mer opnemen tegen Frankrijk in de Billie Jean King Cup, dan kijken ze in de ogen van misschien wel de beste tennisster van dit moment. Caroline Garcia won dinsdag in het Amerikaanse Fort Worth de finale van de WTA Finals, het eindejaarstoernooi tussen de beste speelsters van het jaar. En dat had niemand voor mogelijk gehouden toen ze het tennisjaar begon als de nummer 74 van de wereld. "Een grote verrassing, zeker", vertelt tenniscommentator Marcella Mesker. "Ze heeft een ongelooflijke tweede helft van het jaar gehad en speelt met heel veel zelfvertrouwen." "Eigenlijk hadden we natuurlijk de Poolse Iga Swiatek verwacht in de finale. Zij was huizenhoog favoriet, maar verloor in de halve finales. En dat was een meevallertje voor Garcia, want tegen Sabalenka werd de finale een open wedstrijd."

Een samenvatting van de finale van de WTA Finals in het Amerikaanse Fort Worth tussen de Française Caroline Garcia en de Belarussische Aryna Sabalenka. - NOS

Voor het grote publiek is Garcia niet zo bekend, maar haar doorbraak komt niet uit de lucht vallen. Mesker: "Dat denkt iedereen, maar vergis je niet. In 2017 won ze ook al grote toernooien en stond ze zelfs in de toptien. Alleen kwam ze niet zo heel ver op de grandslams en dat onthouden mensen." Tot dit jaar kwam Garcia nooit verder dan de kwartfinales van Roland Garros in 2017. In het dubbelspel hoort ze tot de allerbesten: samen met Kristina Mladenovic won ze Roland Garros in 2016 en 2022. Op de US Open haalde het duo de finale, in Melbourne de halve finales. Murray zag het al in 2011 Echte kenners zagen al vroeg hoe getalenteerd Garcia, die opgroeide in de buurt van Lyon, was. In 2011 haalde ze bij de junioren bij alle grandslamtoernooien de laatste vier en in New York zelfs de finale. Datzelfde jaar maakte ze als 17-jarige haar debuut op de Australian Open en ze won meteen haar eerste wedstrijd. In Parijs legde ze Maria Sjarapova zelfs het vuur na aan de schenen. Ze kwam met 6-3, 4-1 voor, maar won daarna geen enkele game meer. Andy Murray had genoeg gezien. "Het meisje dat tegen Sjarapova speelt, gaat nummer een van de wereld worden", verstuurde hij via Twitter. "Caroline Garcia, wat een speelster. Je hoorde het hier voor het eerst."

The girl sharapova is playing is going to be number one in the world one day caroline garcia, what a player u heard it here first — Andy Murray (@andy_murray) May 26, 2011

Ook Mesker is liefhebber van de Française. "Garcia heeft een uniek spel. Het powertennis bij de vrouwen kennen we al jaren, maar Garcia is anders. Zij neemt altijd vol risico: bij een return staat ze altijd al drie meter voor de baseline. Ook in het ace-klassement staat ze bovenaan. Zulk aanvallend spel, dat zie je zelden bij de vrouwen." Inmiddels is Garcia 29 jaar en de nummer vier van de wereld. Nog genoeg tijd om door te stoten naar de eerste plaats op de wereldranglijst, denkt Mesker. "Ze is ook nog een heel goede atlete, enorm fit. En tennissters kunnen tegenwoordig sowieso langer door." Breuk met haar vader, ruzie met dubbelpartner Eind 2017 schitterde Garcia ook al op de prestigieuze WTA Finals, toen ze na zeges op Elina Svitolina en Caroline Wozniacki pas in de halve finales het hoofd moest buigen voor Venus Williams. Langzaam maar zeker zakte ze weg. Geplaagd door blessures en vormverlies nam ze in 2021 een drastisch besluit. Ze brak met haar coach Louis Paul Garcia, die haar hele carrière in haar buurt was geweest. Beter gezegd, haar hele leven. Louis Paul is namelijk haar vader. "Ze wordt volledig door haar vader beïnvloed", had landgenote Kristina Mladenovic in 2017 gezegd over Garcia, nadat die via een tekstbericht hun (succesvolle) samenwerking had stopgezet in het dubbelspel. De vorig jaar gestopte Kiki Bertens maakt tegen Frankrijk haar debuut als assistent-coach van Nederland in de Billie Jean King Cup:

De vorig jaar met tennis gestopte Kiki Bertens is bij de Billie Jean King Cup-wedstrijd van Nederland tegen Frankrijk assistent van captain Elise Tamaëla. - NOS