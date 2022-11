In Utrecht zijn voortaan alle speelplekken rookvrij

Alle 875 openbare speelplekken in Utrecht zijn rookvrij. Utrecht is daarmee na Den Haag de tweede grote stad in Nederland waar in speeltuintjes helemaal niet meer gerookt mag worden.

"Als je erover nadenkt, is het eigenlijk heel vreemd dat speelplekken nog niet rookvrij waren", zegt de Utrechtse wethouder Eelco Eerenberg bij RTV Utrecht. "Iedereen is het erover eens dat kinderen niet in de rook zouden moeten spelen."

Uit onderzoek van onder meer KWF Kankerbestrijding bleek ruim twee jaar geleden dat Nederlanders het heel belangrijk vinden dat plekken waar kinderen komen, rookvrij zijn. De meeste Nederlanders vonden toen dat speeltuinen (91 procent), kinderboerderijen (92 procent) en (buiten)sportterreinen waar kinderen sporten (87 procent) geheel rookvrij zouden moeten zijn.

De gemeente Den Haag was een voorloper in Nederland. Daar werden alle speelplekken al in 2017 rookvrij. Een buurtbewoner die zich had geërgerd aan iemand die een sigaret opstak vlak bij zijn spelende zoontje, trok jarenlang van speelplek naar speelplek in Den Haag. Samen met de beheerders stelde hij een stappenplan op om de speelplaatsen rookvrij te krijgen.

Kinderen ontwierpen mascottes

In Utrecht vroeg wethouder Eerenberg basisschoolkinderen om mee te denken en een mascotte te ontwerpen. Er kwamen 250 inzendingen binnen. De winnende ontwerpen zijn gemaakt door Miray, Lara en Babette, bleek gisteren. Ze komen op alle speelplaatsen in Utrecht. Volgens de wethouder is het rookverbod op speelplekken "eigenlijk heel logisch, maar nu de norm".

In de andere twee grote steden zijn nog niet alle speelplaatsen rookvrij. In Amsterdam zijn het er tientallen. Rotterdam zei in 2019 te streven naar tenminste duizend rookvrije speelplekken, maar vorig jaar bleek dat nog geen enkele beheerder van een speeltuin een aanvraag had gedaan.