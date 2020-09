Miljardair die blut wilde sterven is nu blut (en nog niet dood)

Forbes meldt nu dat het Feeney eindelijk is gelukt. Afgelopen maandag schonk hij zijn laatste centen en hief hij in een korte ceremonie zijn filantropische organisatie op.

Chuck Feeney, die man die ooit een vermogen van 9 miljard dollar had, is officieel blut. Sinds 1982 probeerde hij zijn enorme vermogen kwijt te raken en gaf hij zijn geld uit aan allerlei goede doelen.

Feeney, die opgroeide in een eenvoudig gezin, leerde naar eigen zeggen van zijn moeder dat delen het beste recept voor geluk was. Daarom gaf hij sinds de jaren 80 geld aan uiteenlopende doelen als de bestrijding van racisme, medicijnontwikkeling en armoede. Ook investeerde hij wereldwijd in onderwijs, technologie, politieke campagnes, sociale doelen, vredesprocessen en mensenrechten.

Zijn liefdadigheidsorganisatie, de Atlantic Philantropies, had meer dan 300 werknemers in dienst in tien kantoren over de hele wereld.

Rolmodel

"Ik zie weinig reden om het geven uit te stellen als er zoveel goeds kan worden bereikt door goede doelen te steunen. Bovendien is het veel leuker om te geven terwijl je leeft dan om te geven terwijl je dood bent", vertelde Feeney aan Forbes.

Warren Buffett en Bill Gates, beiden miljardair en filantroop, zeggen dat Feeney hen geïnspireerd heeft om geld weg te geven en noemden hem "hun held en rolmodel".

Zuinig

Feeney hoeft zijn laatste levensdagen overigens niet in armoede te slijten. Hij heeft nog een spaarpotje van zo'n 2 miljoen dollar pensioengeld achter de hand, hoewel hij erom bekend staat niet veel geld aan zichzelf uit te geven. Zo woont hij in een eenvoudig appartement en vliegt hij altijd economy class.

"We hebben veel geleerd. We zouden sommige dingen anders doen, maar ik ben zeer tevreden. Het voelt erg goed om dit af te ronden", zegt Feeney. "Ik dank iedereen die met ons op deze reis is meegegaan. En voor degenen die zich afvragen of je moet geven tijdens leven: probeer het, je zult het leuk vinden."