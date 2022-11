Iraanse beroemdheid deelt foto zonder hoofddoek, protesten gaan door

De Iraanse actrice Taraneh Alidoosti heeft een foto op Instagram geplaatst waarop ze geen hoofddoek draagt. Daarmee spreekt ze zich tegenover haar bijna 8 miljoen volgers uit voor vrouwenrechten in haar land, een statement dat niet zonder risico is. Alidoosti houdt een protestbord vast met de leus "Vrouw, Leven, Vrijheid", een tekst die symbool staat voor de vrouwenrechtenstrijd. Met de foto uit ze ook haar steun voor de aanhoudende protesten tegen het streng islamitische regime in Iran. Volgens mensenrechtenactivisten in het land zijn bij de protesten al 328 doden gevallen en zijn bijna 15.000 mensen gearresteerd. De protesten braken in september uit toen de 22-jarige Mahsa Amini overleed. De Koerdisch-Iraanse vrouw stierf nadat ze door de moraalpolitie was gearresteerd, omdat ze zich niet aan de kledingregels voor vrouwen zou hebben gehouden. Sommige Iraanse vrouwen deden daarop hun hoofddoek af tijdens de protesten. Het plaatsen van de foto, waarop Alidoostis lange zwarte haren te zien zijn, is niet zonder gevaar. Alidoosti woont in Iran en heeft eerder gezegd daar te blijven. Ze wil het land niet verlaten en is daarvoor bereid "een prijs te betalen" om haar rechten als vrouw te verdedigen. Meerdere mensen uit de Iraanse filmindustrie zijn opgepakt omdat ze zich uitspraken tegen de manier waarop het regime tegen de protesten optreedt.

Wie is deze Iraanse actrice? De 38-jarige Taraneh Alidoosti werd internationaal bekend door haar hoofdrol in de film The Salesman, een dramafilm over een Iraans echtpaar die met een Oscar werd bekroond. Alidoosti begon met acteren toen ze zeventien jaar oud was, en met de film I'm Taraneh, 15 verscheen ze voor het eerst op het witte doek. Sindsdien heeft ze in zestien andere titels gespeeld, waaronder de dit jaar uitgebrachte film Leila's Brothers. In 2017 kreeg de actrice internationale aandacht toen ze aankondigde de Oscar-uitreiking te boycotten, waar The Salesman was genomineerd voor Beste Buitenlandse Film. Ze koos daarvoor vanwege de reisbeperkingen die de Amerikaanse president Trump ging invoeren voor Iraanse burgers.

Afgelopen weekend riep het Iraanse parlement op om strenger op te treden tegen de demonstraten die de straat op gaan. De politici vinden dat de betogers een "oorlog tegen God" voeren, wat kan leiden tot de doodstraf. In het parlement hebben conservatieve hardliners de meerderheid. Ze beschuldigen onder meer de Verenigde Staten en andere westerse landen van bemoeienis met de protesten. Protesten in hele land Gisteren gingen mensen opnieuw de straat op in de hoofdstad Teheran, blijkt uit video's die in handen zijn van persbureau AP. Op een andere video uit de stad Isfahan roepen demonstraten "Dood aan de dictator", en zouden er wolken traangas te zien zijn. Het is niet duidelijk of er bij die protesten gewonden of doden zijn gevallen. Afgelopen weekend werden rouwende Iraniërs beschoten door de veiligheidstroepen in de stad Marivan. In dat noordwestelijke deel van Iran wonen veel Koerden. Volgens een mensenrechtenorganisatie vielen daarbij meerdere gewonden. De situatie in Iran is uniek. In deze video leggen we uit waarom: