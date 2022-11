30.000 kippen dood bij brand in schuur Putten

De brand in de schuur van 80 bij 25 meter brak rond 08.30 uur vanochtend uit. Nog geen drie kwartier later meldde de brandweer dat de brand onder controle was. Maar toen waren alle kippen in de schuur al dood, meldt Omroep Gelderland .

Bij een brand in een grote kippenschuur in Putten zijn vanochtend 30.000 kippen om het leven gekomen.

In een kippenschuur in Putten heeft donderdagochtend brand gewoed. De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland kwam met meerdere eenheden ter plaatse om de vlammen te bestrijden. In de schuur zaten 30.000 kippen die de brand niet hebben overleefd. - NOS

Het is nog onbekend wat de oorzaak is van de korte, hevige brand. Er was korte tijd zoveel rook, dat omwonenden werd aangeraden om ramen en deuren gesloten te houden. Inmiddels is dat advies niet meer van kracht, ook al zal het nablussen naar verwachting nog wel eventjes duren.

In april van dit jaar kwamen 43.000 kippen om het leven bij een stalbrand in het Brabantse Heusden.

Toenmalig landbouwminister Henk Staghouwer meldde diezelfde maand dat het aantal stalbranden in 2021 gedaald was naar 35 ten opzichte van 54 een jaar eerder. In 2021 kwamen 6915 dieren om. In 2020 waren dat er nog 108.794. De minister baseerde zich daarbij op de Risicomonitor Stalbranden 2021 van het Verbond van Verzekeraars.